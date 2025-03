Il Sassuolo è implacabile, Regia travolta

REGGIO EMILIA - Se lo prende di forza in rimonta fino al 5-1, il Sassuolo, questo derby delle curve contro la Reggiana, dopo zuffe e polemiche andate avanti 2 settimane con striscioni offensivi sparsi per Reggio Emilia, tifosi granata dietro la Curva Sud sotto la pioggia fin dal pomeriggio dopo un corteo in oltre 2.000 tra 270 addetti all’ordine pubblico. I neroverdi, vincenti pure all’andata e in 12 delle ultime 13 gare in casa, vedono sempre più vicino il ritorno in A: +9 sul Pisa e +17 sullo Spezia. Sarà promozione con 6 turni d’anticipo se domenica prossima Grosso vince a Palermo e lo Spezia perde con la Samp. La Regia invece è nei guai tra i derby indigesti (un punto in 5 gare) e solo 8 punti in 11 turni del 2025.