Victor Chust, due maestri: Zidane e Raul. La Lazio lo aspetta

Due maestri speciali

Zinedine Zidane lo aveva fatto esordire nella Liga il 9 febbraio del 2021 contro il Getafe. Tre partite nel Real di Zizou, due in campionato e una in Coppa del Re. Il francese e Raul sono stati i suoi maestri. Sergio Ramos, invece, è il suo modello di difensore e proprio come il suo idolo, ora al Paris Saint Germain, gli piace tirare i rigori. “Raul? E’ un manager molto esigente, cura ogni dettaglio, ti incoraggia, ti aiuta a maturare e a capire il mondo del professionismo”, aveva dichiarato in un’intervista a Radio Marca. Victor Chust è un centrale, nella scorsa stagione ha giocato in prestito nel Cadice, che si è salvato all’ultima giornata: 25 partite in campionato e 4 in Coppa del Re, ha avuto come allenatore prima Alvaro Cervera e poi Sergio Gonzalez. I suoi procuratori ragionano su una base di accordo con la Lazio: è pronto un contratto fino al 2027. Lo ha scoperto il ds Tare e Sarri ha avuto modo di studiarne le caratteristiche attraverso una serie di clip. Victor Chust può svincolarsi tra un anno, il suo impegno con il Real scade il 30 giugno del 2023.