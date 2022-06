Belgio, Lukaku out per infortunio: salta la Polonia

BRUXELLES (Belgio) - Non c'è pace per Romelu Lukaku. Reduce dalla deludente stagione al Chelsea, l'ex attaccante dell'Inter prosegue nella sua sfortunata annata con una nuova defezione, stavolta di natura fisica: la Federcalcio belga ha fatto sapere, tramite una nota sui canali ufficiali, che Lukaku non sarà disponibile per il prossimo impegno di Nations League, in programma mercoledì 8 giugno a Bruxelles contro la Polonia. L'attaccante belga si era infortunato alla caviglia destra al 27' del primo tempo nel match di esordio contro l'Olanda di venerdì scorso, perso per 4-1 dal Belgio.