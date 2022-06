Calciomercato Inter: Lukaku pressa il Chelsea, Marotta aspetta Dybala

MILANO - L’ Inter tiene d'occhio Romelu Lukaku e Paulo Dybala . In maniera diversa. Se con l'argentino svincolato può essere più "sfacciata" e lanciare messaggi espliciti, come successo lunedì attraverso le parole dell'ad Marotta, con il belga la parola d'ordine è negare qualsiasi contatto, addirittura sminuire le possibilità di fumata bianca. Facile capire il motivo: la Joya può essere messa sotto contratto pagando le commissioni all'agente e trovando un accordo sull'ingaggio; Big Rom invece è legato al Chelsea e, solo se lui riuscirà a ottenere il via libera per un prestito annuale, l'operazione potrà decollare. I due però hanno caratteristiche troppo diverse, forse è meglio dire opposte, per sostenere che uno escluda l'altro. Da un punto di vista tecnico-tattico Inzaghi ha sicuramente più bisogno di Lukaku, ma l'affare con l'ex numero 9 è assai complicato. E allora cosa succederà? Le mosse saranno decise nel faccia a faccia di domani o martedì con Inzaghi tenendo anche presente che prima di tutto c'è da liberare "spazio salariale" trovando un accordo per l'incentivo all'esodo con Alexis Sanchez . Il cileno però, prima di strappare il contratto che lo lega all'Inter fino al 2023, vuole indviduare una squadra che lo soddisfi. Non ha fretta. A differenza di Marotta, Ausilio e Baccin.

Si muove Big Rom

Romelu Lukaku è ko. La distorsione alla caviglia destra rimediata contro l'Olanda lo costringerà quasi certamente a saltare le prossime tre gare di Nations League (due con la Polonia e una contro il Galles). Ieri la federazione belga non ha comunicato né se si è già sottoposto a risonanza medica né se lo farà oggi, ma le sensazioni non sono buone e la defezione per i tre incontri in programma dall'8 al 14 è scontata. Romelu ha dunque chiuso nel peggiore dei modi una stagione da dimenticare e ha voglia di voltare pagina. Come? Parlando con il Chelsea e spiegando, insieme al suo avvocato Sebastian Ledure, che vuole andarsene. Dove? La sua preferenza per l'Inter è netta. Ha assicurato a Marotta che sarà lui a convincere i Blues a cederlo in prestito gratuito per 12 mesi. Da Londra questa prospettiva viene scartata, ma Lukaku ha lo stesso fiducia di ottenere il via libera entro il 30 giugno o nelle settimane successive. Magari lo ha spiegato anche a Dumfries e De Vrij, con i quali ha parlato venerdì sera dopo il match. La scena è sembrata molto simile a quella del 20 luglio 2019 quando, ancora da giocatore dello United, si aggirava a fine gara sul prato dello stadio di Singapore per parlare con Conte.

Dybala pronto

L'argentino oggi sarà tra i protagonisti dell'amichevole contro l'Estonia: non è indicato tra i titolari, ma entrerà nella ripresa. In Inghilterra scrivono che sulle sue tracce ci sono Tottenham e Arsenal, voci al momento non confermate dall'entourage del calciatore che continua a pensare all'Inter. Un'opportunità professionale importante che vorrebbe dire ritrovare Marotta, ma anche fare uno sgarbo ai tifosi juventini. Il club nerazzurro lo tenta e lo tiene d'occhio, pensando all'affondo definitivo. Quando arriverà il momento del sì o del no? Magari presto e tutto porta a pensare che sarà un sì...