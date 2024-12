Ferrari diretta qualifiche F1 Gp Abu Dhabi: Leclerc ultimo, Sainz terzo LIVE

È il giorno dell' ultima sessione di qualifiche della stagione di Formula Uno sul circuito di Abu Dhabi. Sessione fondamentale con il mondiale costruttori ancora in bilico tra Mclaren e Ferrari , con la Rossa in svantaggio di 21 punti. Norris si prende la pole , seguit subito da Piastri . Terzo Sainz mentre la grande sorpresa è l'ultimo posto di Leclerc , eliminato in Q2 e che paga le 10 posizioni di penalità. Segui le qualifiche in diretta.

17:05

Abu Dhabi, Leclerc ultimo: chi avrà davanti

Ecco le ultime dieci posizioni del Gran Premio di Abu Dhabi:

11. Yuki Tsunoda RB

12. Liam Lawson RB

13. Lance Stroll Aston Martin

14. Kevin Magnussen Haas

15. Guanyu Zhou Kick Sauber

16. Lewis Hamilton Mercedes

17. Jack Doohan Alpine

18. Alexander Albon Williams (penalità di cinque posizioni)

19. Franco Colapinto Williams (penalità di cinque posizioni)

20. Charles Leclerc Ferrari (penalità di dieci posizioni)

16:50

Formula uno, tutte le notizie sull'app del Corriere dello Sport

Segui tutti gli aggiornamenti e le notizie sulla Formula Uno sull'app del Corriere dello Sport:

- Download per iOS, clicca qui per scaricare

- Download per Android, clicca qui per scaricare

16:36

Abu Dhabi, le prime dieci posizioni

Queste le prime dieci posizioni per il Gran Premio di Abu Dhabi:

1. Lando Norris McLaren 1:22.595

2. Oscar Piastri McLaren +0.209

3. Carlos Sainz Ferrari +0.229

4. Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.291

5. Max Verstappen Red Bull Racing +0.350

6. Pierre Gasly Alpine +0.389

7. George Russell Mercedes +0.537

8. Fernando Alonso Aston Martin +0.601

9. Valtteri Bottas Kick Sauber +0.609

10. Sergio Perez Red Bull Racing +0.669

16:26

Vasseur: "Sarà dura, ma non impossibile"

Queste le parole di Vasseur: "Siamo stati lì a lottare con Sainz per il primo posto fino alla fine, lotteremo fino all'ultima curva. Con Leclerc la situazione è diversa, il miglior scenario possibile era il decimo posto. Cambio motore? Vediamo, decideremo domani. Non sarebbe un grosso vantaggio. Strategia? Lotteremo contro la Mclaren come abbiamo fatto negli ultimi weekend, non cambieremo la strategia solo perché è l'ultima gara. Domani sarà dura ma non impossibile, con la penalità è diventata ancora più difficile ma nulla è ancora deciso".

16:18

Sainz: "Difficile controllare le emozioni, daremo il massimo"

Queste le parole di Sainz dopo le qualifiche: "Credo che siamo riusciti a fare un buon weekend fin qui, ma le Mclaren hanno un passo migliore. Nel Q3 hanno mostrato il loro vantaggio su di noi. Daremo tutto domani per vincere il mondiale. Ultima gara in Ferrari? Darei tutto per chiudere con una vittoria, oggi volevo veramente la pole. Potrebbe essere la mia ultima battaglia per la vittoria, cercherò di godermela al meglio. È difficile controllare le emozioni, abbiamo ancora l'opportunità di vincere il mondiale, ancora non mi rendo conto di cosa sta succedendo".

16:09

Abu Dhabi, tante sorprese nelle qualifiche

Si chiude così l'ultima sessione di qualifiche di questa stagione. Tante le sorprese in pista, a partire dall'eliminazione di Hamilton in Q1. Poi in Q2 viene eliminato Leclerc, che a causa della penalità partirà ultimo. Infine a sorprendere tutti è stato Hulkenberg, che chiude con un incredibile quarto posto alla guida della sua Haas, mettendosi davanti a Verstappen e Russell.

16:06

+++ Norris pole, poi Piastri. Terzo Sainz +++

Termina la Q3 con Norris in pole seguito da Piastri. Prima fila tutta Mclaren con Sainz in terza posizione. Segue poi uno straordinario Hulkenberg davanti a Verstappen. Poi Gasly, Russell, Alonso, Bottas e Perez.

16:02

Q3, tempo tolto e restituito a Piastri

Dubbi su quanto sta accadendo a Piastri, che supera Sainz in terza posizione. Il suo tempo era stato prima annullato per aver superato i track limits, ma ora gli è stato restituito dopo la revisione del filmato.

16:00

Leclerc: "Sono fiducioso, ci crediamo fino alla fine"

Queste le parole di Leclerc: "Vediamo con calma adesso, domani mi aspetto una Mclaren molto forte. Ho fatto i track limits e lo paghiamo. Sono tante posizioni da recuperare ma sono fiducioso e ci crediamo fino alla fine. Spero di rifarmi domani".

15:58

Q3, Sainz terzo al momento

Siamo a metà della Q3, con sei minuti rimasti ai piloti. Per ora Verstappen è in testa, seguito da Norris e Sainz.

15:53

Inizia la Q3, ultimi 12 minuti di qualifiche

Inizia ora la Q3: solo dodici minuti a disposizione degli ultimi dieci piloti rimasti per conquistare la pole.

15:52

Abu Dhabi, Sainz resta l'ultima speranza della Ferrari

Con Leclerc che partirà ultimo, l'ultima speranza della Ferrari resta Carlos Sainz. Lo spagnolo ha chiuso la Q2 davanti a tutti con il tempo di 1:22.985 e ora si aspetta di vedere cosa farà in Q3.

15:49

Q2, eliminato Leclerc. Sainz in testa

Sainz chiude la Q2 davanti a tutti, seguito da Verstappen e Hulkenberg. Eliminati Tsunoda, Lawson, Stroll e Magnussen insieme a Leclerc che partirà ultimo.

15:46

+++ Leclerc partirà ultimo! +++

Ultimi secondi frenetici nella Q2. Leclerc si prende il primo posto, ma il giro viene annullato per aver superato i limiti di pista e quindi si deve accontentare del quattordicesimo posto, venendo eliminato in Q2. Con la penalità di 10 posizioni, Leclerc partirà ultimo.

15:43

Q2, Leclerc a rischio a pochi secondi dalla fine

Serve un grande giro da parte di Leclerc, al momento fuori in undicesima posizione: mancano pochi secondi alla fine della Q2.

15:37

Q2, Verstappen davanti a tutti e Leclerc a rischio

Siamo a metà della Q2, con poco più di sette minuti rimasti. Verstappen è davanti a tutti, seguito da Norris e Piastri. A rischio Leclerc, al momento al decimo posto.

15:28

Abu Dhabi, inizia la Q2!

Inizia la Q2: stavolta sono quindici i minuti a disposizione dei piloti, con gli ultimi cinque che saranno eliminati.

15:25

Delusione Hamilton dopo la Q1

Si chiude malissimo l'ultima sessione di qualifiche di Hamilton sulla Mercedes, eliminato per 93 millesimi e che torna ai box scuotendo la testa. Il pilota inglese ha colpito qualcosa in pista nel suo ultimo giro, rovinando dunque il suo tentativo.

15:22

Q1, Hamilton eliminato a sorpresa!

L'ultima sessione di qualifiche di Hamilton con la Mercedes si chiude con una clamorosa eliminazione in Q1, con il 18° posto. Eliminati anche Albon, Zhou, Colapinto e Doohan. Leclerc chiude la sessione al primo posto davanti a Bottas e Sainz.

15:16

Q1, quattro minuti rimasti

Ferrari e Mclaren al sicuro quando mancano quattro minuti alla fine. A rischio, per il momento, ci sono Doohan, Lawson, Albon, Perez e Colapinto.

15:11

Sainz davanti a tutti, Leclerc sesto

Siamo a metà della Q1, con otto minuti rimasti ai piloti. Sainz è davanti a tutti in 1:23.487, dietro Leclerc è sesto.

15:07

In pista anche Leclerc e Sainz

Iniziano a scendere in pista i primi piloti, tra cui anche Leclerc e Sainz.

15:00

+++ Iniziano le qualifiche ad Abu Dhabi! +++

Si comincia: inizia l'ultima sessione di qualifiche della stagione! Diciotto minuti a disposizione dei piloti per superare la Q1 sul circuito di Abu Dhabi.

14:55

Qualifiche, tra poco l'inizio della Q1

Ci siamo quasi, tra cinque minuti inizierà la Q1: diciotto minuti a disposizione dei piloti per chiudere il loro giro veloce, i 5 più lenti verranno eliminati.

14:45

Abu Dhabi, le Mclaren dominano le prove libere

C'è attesa per le qualifiche, che inizieranno tra quindici minuti. Le prime prove libere hanno mostrato il dominio della Mclaren, con Piastri e Norris davanti a tutti al termine della terza sessione. Lontane le Ferrari: quinto Sainz, nono Leclerc.

14:38

Abu Dhabi, Leclerc sfida Norris per il secondo posto

Oltre al mondiale costruttori, ci sarà da assegnare il secondo posto del mondiale già vinto da Verstappen. Norris è il favorito a quota 349 punti, seguito da Leclerc a otto punti di distanza (341).

14:30

Leclerc, dedica speciale per l'ultima gara con Sainz

La Ferrari scende in pista, ancora in lotta per il mondiale costruttori. Sarà però anche l'ultima gara di Sainz con la Rossa, e per questo motivo Leclerc ha voluto rendere omaggio al suo compagno di squadra indossando un casco in suo onore. LEGGI TUTTO

14:25

14:20

Ferrari, una doppietta potrebbe non bastare

Il massimo dei punti ottenibili da parte della Ferrari è di 44, considerando una doppietta di Leclerc e Sainz più il punto del giro veloce. Ma anche questa combinazione potrebbe non bastare, con Norris e Piastri che porterebbero a casa il mondiale costruttori realizzando 23 punti (terzo e quarto posto).

14:15

Ferrari campione del mondo se...: tutte le combinazioni

Ultimo Gran Premio della stagione, con la Ferrari distante 21 punti dalla Mclaren nel mondiale costruttori. Ecco tutte le combinazioni per la vittoria:

Leclerc e Sainz recuperano 21 punti su Norris e Piastri e uno dei due vince il Gran Premio.

recuperano 21 punti su Norris e Piastri e uno dei due vince il Gran Premio. Leclerc e Sainz recuperano 22 punti su Norris e Piastri, senza bisogno che uno dei due vinca il Gran Premio.

14:05

Ferrari nei guai: durissima penalità per Leclerc

Brutte notizie per la Ferrari, ancora in corsa per il mondiale costruttori ma con 21 punti da recuperare sulla Mclaren. Ancora prima dell'inizio delle qualifiche, Leclerc ha ricevuto una penalità durissima. LEGGI TUTTO

14:00

Ferrari, segui le qualifiche in diretta

Ultima sessione di qualifiche della stagione sul circuito di Abu Dhabi: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti