F1 GP Abu Dhabi, Leclerc partirà ultimo: eliminato nelle qualifiche. Cosa è successo

Clamoroso nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi di Formula 1, ultimo appuntamento stagionale. Il tempo di Charles Leclerc nel Q2, che al suo ultimo tentativo era riuscito a far segnare la miglior prestazione, è stato cancellato dalla direzione gara per aver violato track limits: il pilota monegasco, è stato quindi eliminato e nel Gp in programma domani (domenica 8 dicembre) partirà in ultima posizione in seguito alla penalità di dieci posizioni per la sostituzione del suo pacchetto batteria. Esclusi dal Q3, oltre al ferrarista, Stroll su Aston Martin, Magnussen su Haas, Tsunoda e Lawson su Racing Bulls.