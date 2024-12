Leclerc, inconveniente a cena: intossicazione alimentare prima del GP

ROMA - Prima di affrontare l'ultimo Gran Premio dell'anno ad Abu Dhabi, i piloti di Formula 1 si sono concessi un momento di relax con la tradizionale cena di fine stagione. Per una sera, via i caschi e il rombo dei motori. Sì a forchetta e coltello. Tuttavia, ciò che doveva essere una serata spensierata si è trasformata in un piccolo incubo per Charles Leclerc, vittima di un’intossicazione alimentare che ha ulteriormente complicato il suo weekend già iniziato in salita.

Leclerc costretto ai box: cosa è successo

Dopo le seconde prove libere, il pilota monegasco non si è presentato davanti ai giornalisti per le consuete interviste, destando subito preoccupazione. Successivamente, Leclerc ha spiegato l'accaduto con un messaggio: «Vado a ricaricare le pile». Il weekend si preannuncia in salita per lui, con la necessità di una rimonta sia in qualifica che in gara. Per lui penalità di 10 posizioni in griglia per aver cambiato la batteria. Chi ha pagato il conto? Bottas. Circa 5mila euro per tutta la cena. Gli assenti: Fernando Alonso e Lance Stroll, così come Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen.