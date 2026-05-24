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Il nuovo sfogo di Verstappen contro i regolamenti della Formula 1: "Il prossimo sarà un anno lungo, non sono pronto e non lo voglio così. Mentalmente..."

Il pilota olandese della Red Bull, quattro volte campione del mondo, dopo la Sprint Race del Gp del Canada è tornato a minacciare il ritiro: cos'ha detto
3 min
TagsverstappenF1Red Bull

MONTREAL (CANADA) - Tra i grandi delusi della prima parte della stagione di Formula 1 c'è sicuramente Max Verstappen, quattro volte del mondo con la sua Red Bull (sempre sul trono dal 2021 al 2024), che dopo il settimo posto nella Sprint Race in Canada si è lasciato andare a un nuovo sfogo.

Regolamenti F1, nuovo sfogo di Verstappen

"Non è mentalmente sostenibile continuare così", ha detto il 28enne pilota olandese tornando a minacciare di lasciare la Formula 1 al termine di questa stagione se le modifiche previste al regolamento sui motori per il prossimo anno non verranno approvate. "Se i regolamenti rimangono così, il prossimo sarà un anno lungo, e non lo voglio. Non sono mentalmente in grado di sostenerlo", ha aggiunto Verstappen che scatterà dalla sesta piazza nel Gp del Canada in programma oggi (24 maggio) a Montereal.

 

 

 

Il pilota olandese non esclude il ritiro

La FIA, l'organo di governo della Formula 1, ha dichiarato due settimane fa di aver raggiunto un accordo di principio per introdurre modifiche che ridurrebbero la necessità di gestione energetica con i nuovi motori introdotti quest'anno. Sono però emerse opposizioni nei successivi colloqui sui dettagli del piano e al momento non c'è sufficiente accordo per l'approvazione della proposta secondo i protocolli di governance della F1. Verstappen ha anche confermato che, se decidesse di smettere con le monoposto, non tornerebbe indietro: "Ci sono tante altre cose divertenti da fare, là fuori".

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