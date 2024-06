Fedez, ora spunta un'altra fidanzata. Parla Violeta: "In vacanza insieme..."

Dopo la rottura con Chiara Ferragni, Fedez è stato beccato in compagnia di diverse modelle. Ludovica Di Gresy, Garance Authié e ora Violeta Toloba . Quest'ultima è stata pizzicata in atteggiamenti intimi in discoteca con il rapper. 25 anni, originaria delle Canarie, Violeta ha rotto il silenzio sul suo legame con Federico Lucia. "È vero che io e Fedez abbiamo passato qualche vacanza insieme, ma non c'è nessun rapporto", ha spiegato a Hola!. Anche se tra loro al momento c'è solo una buona amicizia, Violeta ha ammesso: "L'ho apprezzato molto, è una persona eccezionale. Qualunque cosa faccia, lo sosterrò e saremo sempre amici, con tante risate, esperienze e momenti indimenticabili da ricordare".

Fedez, chi è la nuova fidanzata: Violeta Toloba o Garance Authié?

Prima che spuntasse il nome di Violeta Toloba, Fedez è stato visto con un'altra bellissima ragazza. Si tratta della modella francese Garance Authié, di 14 anni più giovane, fotografata mano nella mano con Federico Lucia al Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Inoltre, Fedez ha condiviso una foto di Garance sul suo account Instagram, che molti fan hanno interpretato come una conferma ufficiale (senza dimenticare il balletto di Garance su TikTok sulle note della nuova canzone di Fedez). Tuttavia, al di là di alcune immagini mentre mangiano insieme ad un gruppo di amiche, non c'è nulla che possa determinare se tra loro sia scoccata davvero la scintilla o, come nel caso di Violeta, si tratti semplicemente di una bella amicizia. Per ora non c'è nessuna dichiarazione ufficiale in merito.