"Kate Middleton potrebbe non tornare più quella di prima": ultime news

Ancora indiscrezioni preoccupanti sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Dopo la malattia la Principessa del Galles potrebbe non essere più la stessa. La 42enne, che una volta era in prima linea con il marito, il Principe William, negli impegni reali, "potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima", ha detto una fonte ad Us Weekly. L'insider ha aggiunto che attualmente sta "rivalutando cosa potrà affrontare al suo ritorno" dopo essersi sottoposta a trattamenti chemioterapici preventivi per il cancro. Trattamenti che avrebbero portato Kate ad una profonda trasformazione: "È irriconoscibile, ha perso 15 chili", hanno riferito diverse persone vicine alla Middleton. La royal family continua intanto a tacere: Kensington Palace non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'ultimo gossip sulla nuora di Re Carlo.

Kate Middleton malata e irriconoscibile per il cancro La perdita di peso, che supererebbe i 15 chili, avrebbe lasciato Kate Middleton in condizioni fisiche preoccupanti. Questa drastica perdita di peso, esacerbata dal trattamento chemioterapico preventivo, avrebbe lasciato la Principessa del Galles estremamente debole. Anche i compiti più semplici ora necessiterebbero di aiuto, poiché le sue fragili condizioni fisiche la renderebbero dipendente per le attività quotidiane come camminare o andare in bagno. Questo peggioramento della sua salute non sarebbe da attribuire solo alla malattia, ma pure all'operazione all'addome a cui è stata sottoposta all'inizio di quest'anno. Molto probabilmente Kate Middleton dovrà sottoporsi a un altro intervento chirurgico nei prossimi mesi: la sua guarigione sarebbe quindi ancora lontana.

Come sta Kate Middleton: ultime news sulla Principessa del Galles Kate Middleton sarebbe dunque molto malata. Un'altra persona molto vicina ai Windsor ha detto al Daily Beast che l'agenda della Principessa del Galles è vuota: molto probabilmente non apparirà più pubblicamente fino al 2025. La biografa della defunta Diana Spencer, Lady Colin Campbell ha invece affermato che "Kate è molto malata e che le cure che riceve sono estenuanti", motivo per cui deve riposare "per riprendersi" e "prendersi cura dei suoi tre figli". E poi: "È semplice, è troppo malata per essere attiva". Secondo alcuni la Middleton starebbe valutando una sorpresa al Trooping the Colour, uno degli eventi più importanti per la monarchia inglese, ma anche in questo caso non ci sono conferme o smentita da Palazzo.

