Kate Middleton si ritira, "non apparirà più": e spunta un segreto su William

Kate Middleton si ritira di nuovo dalla vita pubblica. La recente apparizione a Wimbledon ha deliziato gli appassionati del tennis e della royal family, ma potrebbe passare del tempo prima di rivedere la Principessa del Galles in pubblico. Secondo quanto riportato da una fonte interna a Vanity Fair UK, la 42enne è pronta a prendersi un'altra lunga pausa per godersi l'estate con la sua famiglia. Ciò avviene dopo che Kate ha fatto un gradito ritorno prima al Trooping the Colour e poi al Grande Slam vinto da Carlos Alcaraz. All'inizio di quest'anno la Middleton è stata costretta a ritirarsi dal lavoro dopo che le è stata diagnosticata una forma di cancro. "C'erano due appuntamenti a cui voleva davvero partecipare", ha spiegato l'insider per poi aggiungere: "Voleva essere al Trooping per sostenere il Re e a Wimbledon perché ci va ogni anno e le dà grande gioia ma passerà del tempo prima di rivederla". E non a caso la sua agenda è vuota fino al 2025. Stando alle ultime indiscrezioni la Principessa è ancora molto malata e il suo cancro sarebbe in stato avanzato. Nonostante questo ad agosto Kate e William raggiungeranno Re Carlo e la Regina Camilla in Scozia, nel Castello di Balmoral, con i tre figli George, Charlotte e Louis.

Perché si sta parlando del divorzio tra Kate Middleton e William Il legame tra Kate e William si è rafforzato molto nell'ultimo periodo per via del cancro di Lady Middleton. L'erede al trono è diventato il miglior sostenitore di sua moglie, tanto da ridurre i suoi impegni per stare al suo fianco. La coppia reale è più vicina che mai, in barba alle voci di infedeltà che si sono diffuse a macchia d'olio in seguito all'assenza della Principessa del Galles. "Gli alti e bassi che hanno superato insieme hanno cementato il loro rapporto, che ora è indissolubile. Il cancro li ha avvicinati più di prima e li ha resi più forti", ha detto a Hello! Robert Jobson, il biografo ufficiale di Kate Middleton. Ma grazie alla stampa britannica è emerso da poco un dettaglio che nessuno conosceva e che potrebbe portare, forse, in futuro dei problemi ai due. William e Kate non hanno firmato alcun accordo prematrimoniale prima di convolare a nozze nel 2011. Ignorando gli avvertimenti delle persone più care hanno deciso di rompere con la tradizione nonostante i casi eclatanti in famiglia (basta ricordare il divorzio tra Carlo e Lady Diana ma anche quello tra il Principe Andrea e Sarah Ferguson).

Nessun accordo prematrimoniale tra Kate e William La verità è che, al di là della relazione dolorosa e della successiva rottura, anche Lady Diana non firmò alcun contratto prematrimoniale prima di sposare Re Carlo. Il figlio maggiore della coppia ha così scelto di seguire le orme dei suoi genitori. Qualcosa su cui, a quanto pare, Kate Middleton era totalmente d'accordo. Pure senza la mancanza di un documento legale, gli avvocati della defunta Ladi Di ottennero un lauto risarcimento di 17 milioni di sterline quando divorziò dall'allora erede al trono. E come sottolinea il Mirror, sebbene la fortuna del Principe William superi di gran lunga quella della Middleton, Kate gode di grande stabilità economica familiare. Pare che dalla sua famiglia abbia ereditato alcuni anni fa un fondo fiduciario il cui valore è stimato in oltre tre milioni di sterline.

