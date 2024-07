Kate Middleton come sta davvero, "cancro avanzato e problemi per il futuro"

Non si parla d'altro che della ricomparsa di Kate Middleton a Wimbledon. Né il cancro di cui soffre né le cure preventive che riceve le hanno impedito di presenziare alla finale del torneo di tennis, sport di cui è grande appassionata fin da bambina. Considerato l'assoluto segreto che Kensington Palace mantiene sulla sua salute, la stampa britannica si è assunta il compito di svelare tutti i dettagli della malattia della Principessa del Galles, secondo la valutazione di diversi medici rinomati. La moglie del Principe William è apparsa sorridente e raggiante ma non ancora "al top della forma", come osservato dall'esperta del linguaggio del corpo Judi James. A quanto pare quando le telecamere non la stavano riprendendo Kate si sarebbe lasciata andare ad un paio di gesti che proverebbero il forte bisogno di rassicurazione: "Kate ha gesticolato in modo animato, e in alcuni momenti si è lisciata i capelli. Non era necessario, è sembrato più un gesto di auto-rassicurazione sul fatto che potesse non essere al top della forma. Gesti del genere dimostrano che sta bene ma non al meglio".

Che tipo di cancro ha Kate Middleton A gennaio 2024 Kate Middleton è stata ricoverata in una clinica di Londra per sottoporsi a un intervento chirurgico per un problema addominale sul quale non sono stati forniti ulteriori dettagli. Una serie di speculazioni e teorie complottiste hanno spinto la nuora di Re Carlo III a uscire allo scoperto e ad annunciare di essere malata di cancro e di essere sottoposta a chemioterapia preventiva. A detta del dottor Ben Ho Park, anche se il cancro diagnosticato alla Principessa potrebbe essere di qualsiasi tipo, "l'importante intervento chirurgico addominale a cui è stata sottoposta suggerisce che potrebbe essere genitale, gastrointestinale o urinario". "Ci sono troppi tumori possibili per elencarli tutti con il poco che sappiamo di ciò di cui soffre Kate Middleton. La chirurgia addominale è un trattamento abbastanza comune per rimuovere i tumori solidi ", concorda l'oncologo Andrea Porpiglia. Stabilire con certezza di che tipo di cancro soffre la 42enne è un compito complicato ma per gli esperti è possibile determinare quanto sia avanzato.

Che cos'è la chemioterapia preventiva di Kate Middleton "La chemioterapia preventiva non è un trattamento abituale per i tumori allo stadio 1, il che significa che il cancro di Kate Middleton era probabilmente già avanzato oltre lo stadio 1 quando i medici lo hanno scoperto", ha evidenziato la dottoressa Andrea Cercek. Della stessa opinione è lo specialista Jeremy Jones, che ha spiegato che questo tipo di trattamento è normalmente consigliato solo quando il cancro è in uno stadio avanzato e ha un'alta probabilità di comparire in futuro. "Di solito viene prescritto anche se c'è qualche preoccupazione basata sulla patologia del tumore, con il paziente che è a rischio di recidiva del cancro", ha aggiunto l'oncologa Katherine Van Loon. Gli scenari sono dunque due: la Principessa del Galles potrebbe avere un cancro allo stadio 1 e medici "molto cauti" o, cosa più probabile, un tipo di cancro molto aggressivo, in uno stadio molto avanzato quando è stato scoperto e con un alto rischio di recidiva. "I suoi medici non prevengono il cancro di Kate. Stanno prevenendo una recidiva , motivo per cui sta ricevendo la chemioterapia: perché il cancro è stato scoperto e rimosso", ha affermato senza indugi la dottoressa Theresa Wener.

