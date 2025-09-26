Venus Williams e Andrea Preti, festa a Londra dopo il matrimonio a Ischia

Continuano i festeggiamenti per il matrimonio di Venus Williams e Andrea Preti . La coppia si è giurata amore eterno sull'isola di Ischia . In totale riservatezza, lontano dai riflettori, com'è sempre stata la loro storia, nata più di un anno fa durante la settimana milanese della moda. Dopo il ricevimento italiano, la tennista e il modello e attore hanno nuovamente onorato le promesse a Londra . Per l’occasione gli sposi hanno deciso di condividere una solo foto sui social. Una story scaduta dopo le fatidiche ventiquattro ore. Nello scatto, pubblicato dallo sposo, si può vedere la campionessa in abito bianco e tutti gli invitati in abiti elegantissimi. Ad accompagnare la foto la didascalia: "Family time in London".

Il matrimonio di Venus Williams e Andrea Preti a Ischia

Il 19 settembre 2025 Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati a Ischia con una cerimonia riservatissima e intima. La campionessa di tennis e l'attore hanno scelto per il sì il faro di Punta Imperatore a Forio, un luogo suggestivo, sospeso sul mare, da cui si gode una vista romantica. Tutti gli invitati hanno dovuto firmare un patto di riservatezza e sono stati requisiti i cellulari sia di ospiti che di chi ha lavorato all'evento per evitare qualunque tipo di condivisione. Tra gli ospiti, che hanno potuto gustare piatti prelibati della tradizione campana, figuravano: la tennista Caroline Wozniack, la schermitrice Elisa Di Francisca, la cestista Lisa Leslie con il marito, il chitarrista Michael Lockwood, Emma Thynn, marchesa di Bath, il modello Mattia Narducci (ex fidanzato di Anna Tatangelo) e Carlos Fleming che ha lavorato alla serie dedicata alle sorelle Williams. Non è mancata ovviamente Serena Williams, sorella della sposa.

La storia d'amore tra Venus Williams e Andrea Preti

Il primo incontro tra i due promessi sposi è avvenuto a Milano, alla sfilata di Gucci. "L'allora direttore creativo ci ha presentati e lei ha cominciato a parlarmi in italiano, benissimo tra l'altro, e mi ha presentato la sua famiglia - ha raccontato Andrea Preti - Ho chiesto se potevo andare a prendere qualcosa da bere per loro. "Un bicchiere d'acqua", mi ha risposto sua madre. Mentre stavo al bar mi ha raggiunto Serena (Williams, ndr). Mi ha detto: "Mi sa che piaci a mia sorella. Ti va se facciamo una chat noi tre su WhatsApp per tenerci in contatto?". La sera c'è stata una cena, dopodiché Preti e Venus hanno iniziato a scriversi. "Qualche settimana dopo il destino ha voluto che fossimo entrambi a Londra. Siamo insieme da allora", ha aggiunto Andrea. Il 37enne ha poi svelato: "Venus adora che io le prepari da mangiare. Segue una dieta senza glutine e adatta ad un'atleta. Le piacciono tantissimo le mie polpette al sugo - diciamo che l'ho conquistata con quelle - le lasagne, il risotto ai funghi".