Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato: chi è Mattia Narducci

Anna Tatangelo in love. La nota cantante è stata pizzicata dai paparazzi di Chi con il nuovo amore, il modello Mattia Narducci. Più giovane dell'artista - lei 36 anni, lui 26 - lavora per ben sei agenzie di moda e all'ultima Fashion Week di Milano ha sfilato per Emporio Armani. Di Piacenza, ha iniziato a darsi da fare in questo settore solo cinque anni fa e il suo sogno è quello di affermarsi come attore. La coppia si è concessa una fuga romantica a Parigi, dove è apparsa complice e in sintonia tra baci, abbracci, coccole e tante risate.