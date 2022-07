L'amico di Totti: "Francesco mi ha ringraziato. Ilary e le sorelle poco riconoscenti"

Nuove rivelazioni sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A farle è (ancora una volta!) Alex Nuccetelli, amico del Pupone nonché ex marito di Antonella Mosetti. Al settimanale Di Più Tv il pr romano è tornato a parlare della rottura tra Totti e Ilary e del comportamento poco riconoscente delle sorelle della Blasi, che l'hanno duramente criticato per le varie interviste rilasciate nell'ultimo periodo. "Le tre sorelle sono molto unite, fanno fronte comune da sempre. Io conobbi Ilary e Silvia più di venti anni fa, la sorella Melory, che oggi mi accusa di non so che cosa, era ancora la piccolina di casa, ha nove anni in meno di Ilary. Tuttavia sa bene chi sono io, sa bene che sua sorella Silvia ha lavorato per me, come ragazza immagine nei locali che avevo in gestione", ha dichiarato Nuccetelli.

Alex Nuccetelli e le sorelle Blasi Alex Nuccetelli ha voluto dunque raccontare alcuni aneddoti del passato: "Conobbi Silvia e Ilary al Goa di Roma, un noto locale di cui mi occupavo e decisi di assoldare Silvia perché era di bella presenza. E sapeva muoversi. Ilary invece all'epoca stava a Milano, era fidanzata con un imprenditore e viveva con lui. Era una Letterina di Passaparola. Poi accadde che Francesco Totti mi chiese di presentargliela. Lo dissi a Silvia, lei approvò. E da allora, per circa due mesi, ho "lavorato" con l'appoggio di Silvia affinché Ilary e Francesco si innamorassero".

Nuove rivelazioni di Alex Nuccetelli "Un giorno Silvia mi disse che Ilary aveva litigato col suo ragazzo di allora. Così, da bravo cupido, feci in modo di far incontrare Ilary e Francesco e il resto è storia", ha aggiunto Alex Nuccetelli. E poi ancora: "Ricordo che Silvia smise di lavorare per me perché un caro amico di Francesco, Candido, la coinvolse in un progetto di moda. E poi si mise in prima persona a organizzare gli eventi legati a Francesco e Ilary ed è diventata una esperta di comunicazione. Avrei tanto voluto aiutarli nell'organizzazione del loro matrimonio, celebrato nel 2005, ma mi esclusero categoricamente".

L'astio delle sorelle di Ilary Blasi Secondo Alex Nuccetelli ad escluderlo furono le sorelle di Ilary Blasi: "Posso dire che hanno fatto terra bruciata. La riconoscenza ognuno la vive come può. Ma io con Francesco non ho mai smesso di sentirmi. L'ho sentito anche nei giorni scorsi, mi ha ringraziato perché nelle mie dichiarazioni vede solo affetto, non certo critiche". Proprio Nuccetelli è stato duramente criticato sui social network da Melory, la sorella minore di Ilary, che l'ha invitato a tacere su una questione così delicata.