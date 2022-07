"Totti è andato a vivere con Noemi: il patto con Ilary e i figli"

Grosse novità nella vita privata di Francesco Totti. Stando a quanto scrive The Pipol l'ex calciatore "vive ufficialmente con Noemi, la sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze con i figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo". Il portale fa inoltre sapere che Ilary Blasi "si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia" dopo la vacanza in Tanzania. "Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo".