Ilary Blasi, tutto sugli allenamenti e la dieta nella villa che divideva con Totti

Ilary Blasi dimagrita, ecco la dieta

Per prima cosa salta all'occhio come, neglo ultimi tempi, Ilary sia molto dimagrita. Probabilmente lo stress per una separazione comunque dolorosa, dopo 20 anni di vita con Totti, si è fatto sentire. Ma Ilary è sempre stata molto attenta all'alimentazione. Quando si concede uno sgarro sceglie una pizza o un piatto di pasta ben condito, per il resto adora il pesce più della carne, anche se ama mangiare il piccione e la cacciagione in generale. In genere fa cinque pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini. Birra poca, anzi zero, Ilary è una grande fan dello spritz. Non beve Coca Cola o bibite gassate.

Ilary Blasi, tutto sugli allenamenti

Ilary si allena praticamente ogni giorno. Fa pilates, yoga, che adora, e circuiti cardio. D'estate va a correre all'aperto, d'inverno sul tapis roulant. Fa trattamenti, massaggi, carbossiterapia e quando non si allena a casa va in palestra o utilizza le palestre degli hotel. Nello specifico, Ilary ama sfruttare gli spazi di casa sua: palestra super attrezzata, piscina esterna e piscina interna (con mini centro termale), tutto progettato nei dettagli da anni, da quando Totti ancora faceva il calciatore e i figli erano ancora due (Cristian e Chanel).