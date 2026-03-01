MotoGP diretta GP Thailandia: segui la gara di Bagnaia, Bezzecchi e Marquez LIVE
Dopo la Sprint vinta da Pedro Acosta è tutto pronto in MotoGp per la prima gara della stagione, il Gp di Thailandia in programma oggi (1° marzo, ore 9 italiane) a Buriram. A scattare in pole è Marco Bezzecchi con la sua Aprilia davanti alla Ducati del campione del mondo Marc Marquez (secondo nella Sprint) e all'altra Aprilia di Raul Fernandez. Partirà invece in quinta fila e dalla 13ª piazzola 'Pecco' Bagnaia con la sua Ducati. Segui la diretta della gara, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
9:05
Quattro posizioni guadagnate da Bagnaia
Nel secondo giro Bagnaia è nono: l'italiano ha già recuperato quattro posizioni in questo Gp della Thailandia che l'ha visto partire come 13°.
9:03
Iniziato il Gp della Thailandia: parte bene Bezzecchi
Iniziato il Gp della Thailandia sulla pista di Buriram: buona la partenza di Bezzecchi, che mantiene il primo posto mentre Marc Marquez in questo primo giro viene superato da Fernandez.
9:00
Piloti allineati: tra due minuti la partenza
Piloti allineati sulla pista di Buriram, dove tra due minuti prenderà il via il Gp della Thailandia, il promo del Mondiale 2026 della MotoGp.
8:53
In pista risuona l'inno thailandese: tra poco il via
Esecuzione dell'inno thailandese da parte di un coro di bambini sulla pista di Buriram, dove tra poco prenderà il via il primo Gp del Mondiale 2026 di MotoGp.
8:47
Gp della Thailandia: c'è Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez
Mancano pochi minuti al via del Gp della Thailandia (inizio ore 9 italiane) sulla pista di Buriram, dove sarà Marco Bezzecchi a scattare in pole davanti alla Ducati del campione del mondo Marc Marquez.
8:40
Piloti in pista a Buriram per il giro di allineamento
Piloti in pista a Buriram per il giro di allineamento in vista del Gp della Thailandia che inizierà alle ore 9 italiane.
8:38
Marc Marquez furioso dopo la penalità: "Non voglio piangere ma..."
Sfogo di Marq Marquez dopo la penalità rimediata nella Sprint, chiusa dal campione del mondo della Ducati al secondo posto dietro all'Aprilia del connazionale Pedro Acosta. LEGGI TUTTO
8:30
Trionfo in Sprint e testa provvisoria della classifica per Acosta
Primi punti del Mondiale 2026 assegnati in MotoGp, con la Sprint in Thailandia vinta da Pedro Acosta (momentaneamente in vetta alla classifica) davanti a Marc Marquez e a Raul Fernandez (caduto invece Marco Bezzecchi, che scatterà in pole nel Gp di oggi al via alle ore 9 italiane). APPROFONDISCI
Buriram, Thailandia