MotoGP diretta GP Thailandia: segui la gara di Bagnaia, Bezzecchi e Marquez LIVE

Dopo la Sprint vinta da Pedro Acosta è tutto pronto in MotoGp per la prima gara della stagione, il Gp di Thailandia in programma oggi (1° marzo, ore 9 italiane) a Buriram. A scattare in pole è Marco Bezzecchi con la sua Aprilia davanti alla Ducati del campione del mondo Marc Marquez (secondo nella Sprint) e all'altra Aprilia di Raul Fernandez. Partirà invece in quinta fila e dalla 13ª piazzola 'Pecco' Bagnaia con la sua Ducati. Segui la diretta della gara, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.