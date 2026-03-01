Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 1 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

MotoGP diretta GP Thailandia: segui la gara di Bagnaia, Bezzecchi e Marquez LIVE

Dopo la Sprint vinta da Acosta che ha aperto il Mondiale, i piloti tornano in pista a Buriram: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsMotogpThailandiaMotomondiale
Aggiorna

Dopo la Sprint vinta da Pedro Acosta è tutto pronto in MotoGp per la prima gara della stagione, il Gp di Thailandia in programma oggi (1° marzo, ore 9 italiane) a Buriram. A scattare in pole è Marco Bezzecchi con la sua Aprilia davanti alla Ducati del campione del mondo Marc Marquez (secondo nella Sprint) e all'altra Aprilia di Raul Fernandez. Partirà invece in quinta fila e dalla 13ª piazzola 'Pecco' Bagnaia con la sua Ducati. Segui la diretta della gara, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

9:05

Quattro posizioni guadagnate da Bagnaia

Nel secondo giro Bagnaia è nono: l'italiano ha già recuperato quattro posizioni in questo Gp della Thailandia che l'ha visto partire come 13°.

9:03

Iniziato il Gp della Thailandia: parte bene Bezzecchi

Iniziato il Gp della Thailandia sulla pista di Buriram: buona la partenza di Bezzecchi, che mantiene il primo posto mentre Marc Marquez in questo primo giro viene superato da Fernandez.

9:00

Piloti allineati: tra due minuti la partenza

Piloti allineati sulla pista di Buriram, dove tra due minuti prenderà il via il Gp della Thailandia, il promo del Mondiale 2026 della MotoGp.

8:53

In pista risuona l'inno thailandese: tra poco il via

Esecuzione dell'inno thailandese da parte di un coro di bambini sulla pista di Buriram, dove tra poco prenderà il via il primo Gp del Mondiale 2026 di MotoGp.

8:47

Gp della Thailandia: c'è Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez

Mancano pochi minuti al via del Gp della Thailandia (inizio ore 9 italiane) sulla pista di Buriram, dove sarà Marco Bezzecchi a scattare in pole davanti alla Ducati del campione del mondo Marc Marquez.

 

 

8:40

Piloti in pista a Buriram per il giro di allineamento

Piloti in pista a Buriram per il giro di allineamento in vista del Gp della Thailandia che inizierà alle ore 9 italiane.

8:38

Marc Marquez furioso dopo la penalità: "Non voglio piangere ma..."

Sfogo di Marq Marquez dopo la penalità rimediata nella Sprint, chiusa dal campione del mondo della Ducati al secondo posto dietro all'Aprilia del connazionale Pedro Acosta. LEGGI TUTTO

8:30

Trionfo in Sprint e testa provvisoria della classifica per Acosta

Primi punti del Mondiale 2026 assegnati in MotoGp, con la Sprint in Thailandia vinta da Pedro Acosta (momentaneamente in vetta alla classifica) davanti a Marc Marquez e a Raul Fernandez (caduto invece Marco Bezzecchi, che scatterà in pole nel Gp di oggi al via alle ore 9 italiane). APPROFONDISCI

Buriram, Thailandia

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

Da non perdere

Acosta vince la prima SprintMarquez furioso dopo la penalità

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS