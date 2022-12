I Mondiali 2022 in Qatar, oltre a rivelarsi dagli esiti incredibili, stanno per volgere al termine. E come in tutte le competizioni sportive, più si va avanti più sale l’adrenalina. Stasera, 13 dicembre, va in scena la semifinale Argentina-Croazia: una sfida che non si gioca solo sul rettangolo verde, ma anche sulle quattro ruote, come testimoniano i bolidi dei giocatori in campo.