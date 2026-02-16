Short track diretta Olimpiadi: segui Fontana a Milano Cortina, la giornata LIVE

Dopo una domenica da festa l'Italia alle Olimpiadi si augura un'altra giornata ricca di medaglie, anche se sarà più complicato. Occhi puntati ancora su Arianna Fontana nella finale dei 1000 metri femminili di short track: se centra un altro podio supera il record di medaglie di Edoardo Mangiarotti (13). L'azzurra però non sarà l'unica a giocarsi qualcosa di grande, il programma di oggi (lunedì 16 febbraio) è ricco di appuntamenti: segui i Giochi di Milano Cortina 2026 in diretta.

12:07

Fontana passa in finale, Confortola eliminata

Arianna Fontana riesce con grande sofferenza a passare in finale chiudendo seconda, mentre Elisa Confortola arriva terza e non si qualifica.

11:53

Tra poco le semifinali femminili con Arianna Fontana

È terminata l'ultima batteria uomini, tra poco si riparte con le semifinali femminili.

11:42

Italia avanti anche con Nadalini e Previtali

Nei 500 maschili passano anche Nadalini e Previtali, benissimo l'Italia sin qui.

11:28

Batteria dei 500m short track incredibile con Sighel!

Cosa ha fatto Pietro Sighel nella batteria dei 500m di short track: all'ultima curva si toccano Kruzbergs e Akar e si scontrano anche con l'azzurro, che però resta in piedi con un miracolo e, come nella staffetta mista che gli ha dato l'oro, taglia il traguardo all'indietro, stavolta obbligato nella carambola che per poco non lo faceva cadere. Alla fine è seconda e si qualifica.

11:15

Passa anche Confortola nello short track!

L'Italia c'è anche con Elisa Confortola che passa alle semifinali di short track arrivando seconda nella sua batteria.

11:13

L'orario della semifinale di Fontana

Arianna Fontana non scenderà in pista per la semifinale prima delle 11:55.

11:02

Prima Fontana, si qualifica

Arriva prima nella sua batteria Fontana e si qualifica alla semifinale. Quarta invece Betti.

11:01

Ora tocca ad Arianna Fontana

Spostiamoci sui quarti dello short track (1000 metri) con Arianna Fontana e Chiara Betti per l'Italia. Partiti!

10:53

Finalmente l'Italia a tempo con Saccardi

Con 58.37 (+2.23) Tommaso Saccardi riesce a mettersi in decima posizione e ad inserire l'Italia in classifica. Appuntamento con la seconda manche alle 13:30.

10:51

Anche Kastlunger fuori

Terzo azzurro e terza eliminazione nello slalom, anche Tobias Kastlunger inforca ed è fuori.

10:39

Fuori anche Sala. Vinatzer: "Ho perso ai Giochi, ma ho vinto nella vita"

È fuori anche l'altro azzurro Tommaso Sala, Italia da incubo. Intanto, le parole di Alex Vinatzer: "Pista e visibilità non erano un problema, ci abbiamo provato, non era facile e serviva un pelo di rischio. Non è andata bene questa Olimpiade, è stata molto deludente, mi dispiace molto non essere riuscito a performare in casa, mi dispiace per il mio Paese per il quale volevo vincere una medaglia. Forse ho perso ai Giochi, ma ho vinto nella vita avendo una famiglia accanto, una compagna".

10:31

Buona prova di Baumgartner nel bob

Intanto, buon tempo per l'azzurro Baumgartner (55.58), il primo italiano a scendere in pista.

10:22

Italia, è fuori Vinatzer!

Ha provato a spingere Vinatzer ma non è riuscito a rimanere dentro alla gara, è fuori. Peccato.

10:12

Slalom nella tormenta: caduto il campione olimpico

È caduto il campione olimpico, il brasiliano Braathen, nella tormenta di neve. Le condizioni sono davvero complicate.

9:48

In attesa di Arianna Fontana

Quarti, semifinali e finale, lo short track femminile con Arianna Fontana protagonista sarà il protagonista della mattinata. Bisognerà attendere almeno le 11 però, quindi prima gli occhi andranno sul bob dalle 10, con Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea, e sullo slalom maschile con Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi e Tommaso Sala.

9:35

Il programma di oggi delle gare degli italiani

ore 10:00 Bob – Bob a due uomini, manche 1: Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

ore 10:00 Sci alpino – Slalom uomini, manche 1: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala

ore 11:00 Short track – 1000m donne, quarti di finale: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana

ore 11:18 Short track – 500m uomini, batterie: Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel

ore 11:55 Short track – 1000m donne, semifinali: ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana

ore 11:57 Bob – Bob a due uomini, manche 2: Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

ore 12:04 Short track – Staffetta 5000m uomini, semifinali: Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 12:36 Short track – 1000m donne, finale B: ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana

ore 12:42 Short track – 1000m donne, finale A: ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana

ore 13:30 Sci alpino – Slalom uomini, manche 2: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala

ore 14:05 Curling – Round robin uomini, Italia-Cina: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz

ore 19:00 Bob – Monobob donne, manche 3: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

ore 19:00 Salto con gli sci – Super team uomini, turno 1: Giovanni Bredasola, Alex Insam

ore 19:05 Curling – Round robin donne, Italia – USA: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Rebecca Mariani, Giulia Zardini Lacedelli

ore 19:30 Sci acrobatico – Big air donne, finale manche 1: Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

ore 19:43 Salto con gli sci – Super team uomini, turno 2: Giovanni Bredasola, Alex Insam

ore 19:53 Sci acrobatico – Big air donne, finale manche 2: Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

ore 20:00 Pattinaggio di figura – Coppie, programma libero: Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini

ore 20:17 Sci acrobatico – Big air donne, finale manche 3: Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

ore 20:20 Salto con gli sci – Super team uomini, finale: Giovanni Bredasola, Alex Insam

ore 21:06 Bob – Monobob donne, manche 4: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

Milano Cortina