Jacobs e Tortu diretta staffetta: 4x100 finale Olimpiadi LIVE

PARIGI (Francia) - L' Italia non riesce a confermare l'oro di Tokyo: Alle Olimpiadi di Parigi la staffetta azzurra 4x100 (Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu) chiude quarta e non riesce ad andare a medaglia per solo 7 centesimi, ma è una prestazione davvero ottima, con il cronometro che si ferma sui 37.68. Oro al Canada, che ha corso con 37''50, argento al Sud Africa 37''57 e bronzo alla Gran Bretagna (37''61). Disastro per una delle favorite, gli Usa, che dapprima pasticciano i cambi e chiudono settimi, poi vengono anche squalificati per un'invasione di corsia.

20:31

Staffetta 4x100, come è andata la finale dell'Italia

L'Italia chiude con 37.68, un ottimo tempo: grande frazione di Jacobs e buono l'inserimento di Patta che ha dato ordine nei cambi e ha anche corso un'ottima curva, tanto che al cambio con Tortu gli azzurri erano secondi, dietro al Giappone. L'ultimo frazionista azzurro però ha corso in 9.20, ma se l'è dovuta vedere con i tempi degli avversari: Hughes 8.78, Simbibe 8.78 e De Grasse 8.89.

20:29

Gervini vince la batteria degli 800 dell'eptahlon

Molto bene Sveva Gerevini nella batteria degli 800 dell'eptathlon, l'azzurra chiude al primo posto con 2'08''84.

20:27

Salto triplo, Andy Diaz buono il primo tentativo

Primo salto della finale per Andy Diaz: 17.63, buona misura.

20:16

Finale triplo maschile, c'è Andy Diaz

Sta per iniziare anche la finale del salto triplo maschile, c'è anche l'azzurro Andy Diaz tra i finalisti.

20:13

Staffetta 4x100, i tempi dei frazionisti azzurri

Matteo Melluzzo ha corso la propria frazione in 10.40, dopo di lui il secondo frazionista Marcell Jacobs a fermato il cronometro su 8.96, mentre Lorenzo Patta ha fatto segnare 9.12, infne Filippo Tortu ha chiuso la propria frazione in 9.20.

20:10

400 donne, vince la dominicana Paulino

La dominicana Paulino si aggiudica l'oro nella 400 donne con 48''17. Seconda Naser del Bahrein (48''53), terza e bronzo la polacca Kazmarek, 48''98.

20:08

Staffetta 4x100, Italia quarta con onore

Ottimo il tempo dell'Italia che ha battagliato per una medaglia fino all'ultimo. Al momento dell'ultimo rettilineo, infatti, gli azzurri hanno cambiato da secondi, tuttavia non è bastato per Tortu che ha corso la propria frazione, lanciato in 9''20, superando il Giappone ma venendo sorpassato da Stati Uniti, Sudafrica e Gran Bretagna.

19:56

Staffetta 4x100, Usa squalificati

Squalificata la squadra degli Stati Uniti per un'invasione di corsia. Non cambia molto per la squadra a stelle e strisce, che aveva chiuso settima.

19:54

Staffetta 4x100, oro al Canada, disastro Usa

A vincere è il Canada con 37.50, medaglia d'oro. Argento per il Sud Africa con 37''57, terza e bronzo la Gran Bretagna con 37''61. Disastro Usa nei cambi che chiudono settimi con 37''89. Italia quarta con onore, con l'ottimo tempo di 37''68.

19:51

Staffetta 4x100, l'Italia chiude quarta

Italia con 37.68 chiude al quarto posto.

19:50

Partiti! Inizia la finale della 4x100

Allo Stade de France risuona lo start: ora tutti in apnea per la finale della 4x100. Melluzzo inizia per l'Italia.

19:47

Atleti sui blocchi, la finale della 4x100 sta per iniziare

Ci siamo quasi: gli atleti della prima frazione sono sui blocchi. Per l'Italia Melluzzo primo frazionista.

19:46

Piove meno rispetto a pochi minuti fa

Sembrano attenuarsi le precipitazioni sullo Stade de France.

19:44

Ecco anche il quartetto italiano

Si parte dall'esterno con gli ingressi in pista, l'Italia con la corsia 2 sono gli ultimi a entrare: Tortu, Melluzzo, Patta e Jacobs.

19:43

Staffetta 4x100, iniziano ad entrare i protagonisti

Ci siamo quasi: stanno entrando in pistai protagonisti della finale olimpica della 4x100 maschile.

19:40

4x100 donne: vincono gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti, con una rimonta pazzesca, vincono la finale della 4x100 donne con 41''78, seconda la Gran Bretagna con 41''85, Germania terza con 41''97.

19:38

Staffetta 4x100: la startlist della finale

L'Italia correrà in corsia 2 nella finale della 4x100 maschile, al fianco degli azzurri, in corsia 3, scatterà il Giappone, poi Gran Bretagna e Stati Uniti in corsia 4 e 5, Francia e Sudafrica occuperanno la 6 e la 7, mentre Cina e Canada si divideranno le corsie 8 e 9. Nonostante il quinto tempo totale, quindi gli azzurri (da ripescati), dovranno giocarsi le proprie chance in corsia 2, una posizione non tra le più comode, che non consente di sprigionare grandi velocità in curva, un fattore penalizzante in caso di lotta serrata per il podio.

19:35

Staffetta 4x100, le squadre partecipanti e i tempi di qualifica

Di seguito le squadre che prenderanno parte alla finale della staffetta 4x100 maschile, con i relativi tempi di qualifica nelle semifinali.

Usa (37"47)

Sud Africa (37"94)

Gran Bretagna (38"04)

Giappone (38"06, ripescata)

Italia (38"07, ripescata)

Cina (38"24)

Francia (38"34)

Canada (38"39)

19:25

Pioggia sullo Stade de France

A meno di mezzora dall'inizio della finale olimpica della staffetta 4x100, sta piovendo abbondantemente sullo Stade de France.

19:23

Le dichiarazioni degli azzurri dopo la semifinale

"Domani sarà un'altra gara. L'importante è essere passati in finale. Credo che sia possibile ripetere quanto fatto tre anni fa. La mia sensazione è di essere andato molto forte ma i dati non dicono questo. Ma sento di aver fatto una buona frazione con Fausto dobbiamo rivedere qualcosina" al cambio. Marcell Jacobs guarda con fiducia alla finale 4x100 in programma domani dopo la qualificazione strappata dall'Italia grazie al ripescaggio. "Il cambio con Marcel è stato schiacciato", conferma Fausto Desalu, terzo frazionista della staffetta azzurra. "Siamo dentro. ce la giochiamo domani", è l'analisi di Matteo Melluzzo, autore di una discreta prima frazione. La vede così anche Filippo Tortu: "Abbiamo fatto una gara sufficiente per la finale ma non per le nostre ambizioni. Domani avremo la seconda corsia e sarà difficile competere ma non ci diamo mai per vinti". "Ora usciremo dallo stadio e faremo una riunione di gruppo per capire cosa ha funzionato e cosa no. Siamo in una finale olimpica per la seconda volta di seguito. Riusciremo a tirare fuori qualcosina che ci ha fatto fare bene tre anni fa e ci farà fare bene domani", è l'incoraggiamento finale di Jacobs.

19:20

Staffetta 4x100, le avversarie dell'Italia

Anche senza Giamaica gli avversari rimangono agguerriti e pronti a combattere per la medaglia d'oro. Tra le principali minacce ci sono gli Stati Uniti, che hanno registrato il miglior tempo in semifinale (anche allora senza Lyles) con 37.47 secondi. Anche il Sudafrica, con un ottimo 37.94, e la Gran Bretagna, che ha segnato 38.04 e si è riscattata dopo la squalifica a Tokyo per doping, sono contendenti forti. Il Giappone, ripescato con un tempo di 38.06, e l'Italia stessa, con un 38.07, saranno in gara per superare le sfide. Canada e Cina, che hanno condiviso con l'Italia un podio storico tre anni fa, si sono qualificate (nell'altra semifinale) con tempi più lenti, rispettivamente 38.39 e 38.24.

19:10

Staffetta 4x100 Italia: cosa ha funzionato e cosa no in semifinale

Come hanno ammesso tutti e quattro i frazionisti azzurri, c'è ancora molto da migliorare per disputare una finale all'altezza, ma la 4x100 ripartirà comunque da alcune situazioni positive: se l'uscita dai blocchi di Melluzzo è nettamente migliorabile, l'ottima ripresa gli ha consentito di chiudere in 10.34, ovvero sei centesimi in meno dell'americano Coleman, specialista in partenze; Jacobs ha invece dato l'impressione di correre una grande frazione, ma il primo passaggio del testimone doveva essere più fluido, mentre quello con Desalu è stato troppo schiacciato, per un 9.21 che non ha reso giustizia alla prestazione di Marcell; la curva di Fausto è stata concreta, anche se si sono fatte sentire le fatiche della semifinale dei 200, ma il passaggio con Tortu è stato tecnicamente impeccabile; Filippo però non ne ha approfittato, mancando lo sprint sul rettilineo, che gli avrebbe regalato un paio di decimi.

19:00

