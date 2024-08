Jacobs diretta Olimpiadi: la staffetta 4x100 in finale LIVE

Marcell Jacobs di nuovo protagonista allo Stade de France , che ospita le gare di atletica a Parigi 2024. Dopo il quinto posto nella finale olimpica dei 100 metri, lo sprinter azzurro ha guidato oggi (giovedì 8 agosto) la staffetta impegnata nelle batterie della 4x100 maschile, con l'Italia che ha staccato il pass per la finale in cui difendere l'oro conquistato a Tokyo ma solo da ripescata (Matteo Melluzzo, Fausto Desalu e Filippo Tortu gli altri azzurri in pista). Batterie amare invece per la 4x100 femminile (Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Arianna De Masi a formare il quartetto italiano) che ha fallito l'accesso alla finale. Segui la giornata in diretta .

12:50

Saranno otto le staffette che si contenderanno il titolo olimpico a Parigi 2024 nella finale della 4x100, con l'Italia che difenderà l'oro conquistato tre anni fa ai Giochi di Tokyo. Al momento il record olimpico e il record mondiale coincidono: il tempo migliore di sempre (36"84) è stato corso dalla staffetta della Giamaica l'11 agosto del 2012 alle Olimpiadi di Londra.

12:37

Queste le parole di Filippo Tortu dopo la qualificazione dell'Italia alla finale olimpica della 4x100 di Parigi 2024, anche se solo come ripescata: "Abbiamo fatto una gara sufficiente per la finale ma non per le nostre ambizioni - ha detto il terzo frazionista azzurro ami microfoni di Rai Sport -. Domani avremo la seconda corsia e sarà difficile competere ma non ci diamo mai per vinti".

12:22

La finale olimpica della 4x100 di Parigi 2024 vedrà in corsa anche l'Italia, che guidata da Marcell Jacobs difenderà l'oro conquistato tre anni fa ai Giochi di Tokyo. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming.

12:13

L'Italia campione in carica ha staccato il pass per la finale olimpica della 4x100 a Parigi 2024 come ripescata, con il 38"07 che è stato il quinto tempo della prima batteria ma anche il quinto tempo assoluto. Ecco le staffette che hanno staccato il pass per la finale in cui gli azzurri (Matteo Melluzzo, Fausto Desalu e Filippo Tortu) difenderanno l'oro conquistato tre anni fa a Tokyo:

Usa (37"47)

Sud Africa (37"94)

Gran Bretagna (38"04)

Giappone (38"06, ripescata)

Italia (38"07, ripescata)

Cina (38"24)

Francia (38"34)

Canada (38"39)

12:05

Dosso sul flop delle azzurre: "Siamo arrivate scariche"

Delusione per l'Italia della 4x100 femminile, che a differenza della staffetta maschile è rimasta fuori dalla finale olimpica di Parigi 2024 a causa di una deludente prestazione nelle batterie: "Siamo arrivate scariche - ha detto Zaynab Dosso ai microfoni di Rai Sport dopo l'eliminazione -. Ho cercato di dare il massimo, non è bastato ma sappiamo quello che valiamo. Bisogna guardare al futuro quindi faremo meglio la prossima volta".

11:57

Jacobs suona la carica: "In finale un'altra gara, corriamo per l'oro!"

Nonostante la qualificazione sia arrivata solamente attraverso il ripescaggio, Marcell Jacobs suona la carica per l'Italia in vista della finale della 4x100 maschile di Parigi 2024 che vedrà gli azzurri difendere l'oro di Tokyo: "La mia sensazione è di essere andato molto forte, anche se i dati sembrano non dire questo - ha detto Jacobs dopo le batterie ai microfoni di Rai Sport -. C'è da rivedere qualcosa e faremo una riunione tecnica ma l'importante oggi, anche se con il brivido, era qualificarsi per la finale di domani. Sarà tutta un'altra gara e proveremo a ripetere quanto fatto tre anni fa, penso che sia possibile e che tireremo fuori il meglio da noi stessi".

11:49

+++ Jacobs e gli azzurri ripescati: Italia in finale nella 4x100 +++

Tempi altissimi nella seconda batteria della 4x100 uomini e l'Italia ringrazia: Marcell Jacobs e gli altri azzurri, campioni in carica, vengono ripescati come secondi tra gli esclusi grazie al 38"07 con cui hanno chiuso al quinto posto la prima batteria e si qualificano alla finale olimpica di Parigi 2024.

11:45

Batterie 4x100 uomini: l'Italia spera nel ripescaggio

Il quinto posto nella prima batteria della 4x100 uomini consente ancora all'Italia di sperare nel ripescaggio. Gli azzurri andranno in finale se nella seconda batteria al via tra poco la quarta staffetta non batterà il tempo degli azzurri (38"07).

11:39

+++ Batterie 4x100 uomini: Jacobs e gli azzurri solo quinti +++

Prima missione fallita per la 4x100 dell'Italia allo Stade de France, dove Marcell Jacobs e gli altri azzurri Matteo Melluzzo, Fausto Desalu e Filippo Tortu hanno per il momento fallito il pass per la finale olimpica di Parigi 2024 chiudendo la prima batteria al quinto posto con il tempo di 38"07. L'Italia dovrà ora attendere la seconda batteria per capire se sarà ripescata.

11:34

Batterie 4x100 uomini: in corso la presentazione, poi il via

È il momento della 4x100 azzurra allo Stade de France: in corso la presentazione delle staffette protagoniste delle prime batterie e in pista c'è anche l'Italia (Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu) con la missione di strappare il pass per la finale olimpica di Parigi 2024 in cui difendere l'oro conquistato a Tokyo. Tra pochissimo il via.

11:26

Batterie 4x100 donne: due squalifiche, Italia sesta ma non basta

Nella prima batteria della 4x100 donne c'è stata la squalifica di Belgio e Costa d'Avorio per irregolarità nel passaggio del testimone. L'Italia, che aveva chiuso al settimo posto, sale al sesto posto che comunque non basta alle azzurre (Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Arianna De Masi) per qualificarsi in finale.

11:21

Batterie 4x100 uomini: tra poco tocca a Jacobs e compagni

In corso la seconda batteria della 4x100 femminile. Dopo toccherà alla 4x100 maschile (ore 11:35) e nella prima batteria sarà protagonista l'Italia con Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu.

11:15

Batterie 4x100 donne: Italia settima e fuori dalla finale

Niente da fare per l'Italia nella 4x100 femminile: le azzurre Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Arianna De Masi hanno chiuso la prima batteria al settimo posto con il tempo di 43"03 e sono fuori dalla finale.

11:12

Batterie 4x100 donne: in corso la presentazione, poi il via

In corso la presentazione delle staffette protagoniste della prima batteria della 4x100 olimpica femminile. In pista anche le azzurre Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Arianna De Masi. Tra pochissimo il via.

11:07

Batterie 4x100 donne: è il momento delle azzurre!

Tra pochissimo in pista la 4x100 femminile dell'Italia: nella prima batteria la missione delle azzurre Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Arianna De Masi è quella di centrare il pass per la finale. Partenza al momento annunciata per le ore 11:10.

10:57

Batterie 4x100 uomini: quale frazione correrà Jacobs

Tra poco più di mezz'ora Marcell Jacobs scenderà in pista allo Stade de France per guidare la staffetta dell'Italia nelle batterie della 4x100, con gli azzurri campioni in carica a caccia del pass per la finale. Jacobs sarà il secondo frazionista, dopo Matteo Melluzzi e prima di Fausto Desalu e Filippo Tortu.

10:51

Olimpiadi, batterie 4x100 uomini: gli avversari degli azzurri

Italia a caccia del pass per la finale nella 4x100 maschile con Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu. Gli azzurri scenderanno in pista dopo le batterie della gara femminile (11:35) allo Stade de France nella prima delle due batterie: in finale le prime tre staffette di ogni batteria più le due con i tempi migliori tra tutte le escluse. Ecco la griglia di partenza della batteria che vede in corsa l'Italia (con il numero di corsia):

2) Nigeria

3) Olanda

4) Sud Africa

5) Gran Bretagna

6) Usa

7) Giappone

8) Italia (Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu)

9) Australia

10:40

Olimpiadi, batterie 4x100 donne: le avversarie delle azzurre

Italia a caccia del pass per la finale nella 4x100 femminile con Dosso, Kaddari, Siragusa e De Masi. Le azzurre scenderanno in pista tra poco (11:10) allo Stade de France nella prima delle due batterie: in finale le prime tre staffette di ogni batteria più le due con i tempi migliori tra tutte le escluse. Ecco la griglia di partenza della batteria che vede in corsa l'Italia (con il numero di corsia):

2) Svizzera

3) Belgio

4) Italia (Dosso, Kaddari, Siragusa e De Masi)

5) Australia

6) Usa

7) Germania

8) Polonia

9) Costa d'Avorio

10:31

Jacobs senza allenatore: ritirato pass olimpico a Reider

Reider, tecnico di Marcell Jacobs, è stato espulso dai Giochi: cosa è successo...

10:20

Tortu e Desalu a caccia di riscatto con la staffetta

In pista con Jacobs (e con Melluzzo) nelle batterie della 4x100 ci saranno anche Tortu e Desalu, a caccia di riscatto dopo la delusione nella gara individuale dei 200 metri.

10:11

Olimpiadi, non solo Jacobs: gli azzurri dell'atletica in gara oggi a Parigi

Questi gli azzurri che scenderanno in pista allo stade de France nelle gare olimpiche di Parigi 2024 in programma oggi (8 agosto):

Ore 10.05 - Eptathlon/100 hs (Gerevini)

Ore 11.10 - 4x100 D batterie (Italia)

Ore 11.35 - 4x100 U batterie (Italia)

Ore 12 - 800 U ripescaggi (Barontini)

Ore 19.35 - Eptathlon/peso (Gerevini)

Ore 19.35 - 1.500 D semif. (Cavalli, Vissa)

Ore 20 - Lungo D finale (Iapichino)

Ore 20.55 - (Eptathlon/200 Gerevini)

10:05

Olimpiadi, dove vedere la 4x100 con Jacobs in tv e in streaming

Le batterie della 4x100 che vedono in corsa anche l'Italia guidata da Jacobs, così come quelle della 4x100 femminile, saranno trasmesse in diretta tv e in streaming.

Stade de France, Parigi