Tamberi finale salto in alto Olimpiadi: quando, orario e dove vederla in tv

PARIGI (FRANCIA) - Stringendo i denti, soffrendo e sperando... Gianmarco Tamberi ce l'ha fatta e, nonostante le precarie condizioni fisiche, ha agguantato la qualificazione alla finale del salto in alto . Un risultato che può già essere considerato un'impresa, ma che sicuramente non basterà a Gimbo, pronto a battersi fino all'ultima stilla di sudore per difendere l'oro conquistato a Tokyo.

Quando gareggia Gimbo

Gianmarco Tamberi tornerà in pedana allo Stade de France di Parigi sabato 10 agosto alle ore 19.00 per la finale del salto in alto maschile. Con lui, all'ultimo atto, anche l'altro azzurro Stefano Sottile.

Dove vedere Tamberi

Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv, in chiaro, sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Sono inoltre visibili su Eurosport e Sky e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.