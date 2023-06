Frattesi, Napoli, Juve e Messi: le ultimissime

Secondo giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale di Roberto Mancini che il 15 giugno alle 20.45 sfiderà la Spagna in Nations League. A parlare, in conferenza stampa, è Davide Frattesi al centro dell'interesse di molti club come Juventus, Roma e Inter. Proprio sul mercato l'azzurro ha affermato: "Estate più importante della mia vita? Bisognerà prendere delle decisioni importanti. E' sempre un piacere trovarsi in mezzo a questi discorsi, vuol dire che le cose fatte in passato sono state quelle giuste. Devo continuare a lavorare così”.

Non è ancora stato svelato il nome del nuovo allenatore del Napoli, con Paulo Sousa tra i candidati. Ne ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis al Tg2 rendendo ancora più fitto il mistero: "Il nuovo allenatore? Il Napoli è sempre in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un bel campionato". Queste le parole del numero uno del club intervento nello speciale dedicato a Silvio Berlusconi.

Dal ritiro con la nazionale colombiana, Cuadrado ha analizzato la sua situazione contrattuale con la Juve, dando informazioni sul rinnovo: "Sto molto tranquillo, sono contento alla Juve. Mi hanno fatto una proposta, ma in questo momento non ci sto pensando e ho detto loro che ne parleremo quando tornerò dalla nazionale. Ovviamente lì mi sento a casa e speriamo, con l'aiuto di Dio, di arrivare a un buon accordo e continuare in questa squadra”.

Quello in Qatar, finito in gloria, con ogni probabilità è stato l'ultimo mondiale giocato da Lionel Messi. Lo ha dichiarato lo stesso capitano dell'Argentina e campione del mondo durante un'intervista concessa al media cinese Titan Sports. "Penso di no. Questa è stata la mia ultima Coppa del Mondo. Vedrò come vanno le cose ma in linea di principio non parteciperò al prossimo Mondiale”.