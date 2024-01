Napoli: i convocati di Mazzarri, le condizioni di Demme, l'arrivo di Traorè e le parole di Siani

Dopo la vittoria nel derby contro la Salernitana, comincia l'avventura Supercoppa per il Napoli. La squadra di Mazzarri è partita questa mattina per Riyad. Nell’elenco dei convocati Mazzarri ha scelto di coinvolgere tutto il gruppo ad eccezione di Natan. In lista, infatti, ci sono anche diversi calciatori alle prese con problemi fisici, come Cajuste ko nel derby oppure Meret.

Non sono buone le notizie che arrivano dall'Arabia per il Napoli. Nella settimana dell'esordio in Supercoppa, con la semifinale contro la Fiorentina in programma giovedì alle ore 20, si ferma anche Diego Demme. Il centrocampista tedesco, grande protagonista sabato con l'assist per la rete da tre punti di Rrahmani, ha svolto la prima parte di lavoro con la squadra poi è uscito per un risentimento.

Dopo aver trovato l'accordo economico con il Bournemouth, il Napoli è pronto ad ufficializzare il ritorno in Italia di Hamed Junior Traore. L'ex Sassuolo arriverà infatti in un'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Alessandro Siani ha rilasciato un'intervista a Napoli Magazine. Il noto attore, grande tifoso del Napoli, si è espresso sulla difficiale prima parte di stagione stagione degli azzurri dopo la vittoria dello scudetto. L'attore ha parlato così del Napoli: "Per quanto riguarda la mia squadra, in questo momento è un misto di cuore dolce e fegato amaro! Ogni partita vissuta da noi tifosi è preoccupazione allo stato puro, dobbiamo ritrovare una squadra che si diverte e che faccia divertire.