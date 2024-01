Napoli, Mazzarri riscopre Demme

C’era una volta il vice Anguissa: è così che è cominciata la storia del mercato invernale del Napoli. Un inverno freddo, gelido, addirittura rigidissimo dopo la cessione di Elmas: bisognava coprire il vuoto di Frank, di questi tempi al caldo della Coppa d’Africa, ma poi è finita che i buchi sono diventati due, tre e addirittura quasi quattro: Cajuste ha rimediato un problema muscolare con la Salernitana che Mazzarri ha definito «preoccupante» in vista della semifinale di Supercoppa, in programma giovedì a Riyad, e in questa lunga vigilia riempirà di dubbi il suo carnet; e Zielinski, beh, è reduce da un affaticamento che l’ha escluso dal derby del Maradona - da nota ufficiale - ma ieri è saltato sul charter con la squadra e dunque si vedrà. Potrebbe essere a disposizione, certo, ma dipenderebbe sempre e comunque dalle scelte dell’allenatore. Fatto sta che in coppa, e fino a quando il mercato non produrrà quelle soluzioni necessarie che ora vanno molto oltre il vice di Anguissa, saranno rivalutate le posizioni di Gaetano, già titolare con la Salernitana, e soprattutto di Demme. Protagonista all’improvviso: sabato è entrato per necessità al 32’ del secondo tempo, dopo l’infortunio di Cajuste, e invece ha messo la firma in calce alla vittoria con l’assist a Rrahmani strappato di testa a un giocatore più alto di lui di 10 centimetri (Tchaouna, 1,80). E con una prestazione di carattere, spirito, orgoglio, professionalità esemplare: era all’esordio in campionato, è un parametro zero senza possibilità di rinnovo, finora ha vissuto praticamente ai margini e giocato solo una volta in Coppa Italia con il Frosinone, per un periodo è stato fuori e soprattutto è stato inserito in ogni trattativa e offerto a destra e sinistra. Anche alla stessa Salernitana. Eppure, è stata una delle chiavi del derby; e magari sarà anche un fiore nel deserto del centrocampo d’Arabia.