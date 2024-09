Serie A, nazionale, Lazio e Napoli: le ultimissime

On Air

Il 14 settembre, dopo la sosta per le nazionali, torna la Serie A e la Lega ha comunicato anticipi, posticipi e orari della quarta giornata.

COMO-BOLOGNA, sabato 14 settembre ore 15 (Dazn)

EMPOLI-JUVENTUS, sabato 14 settembre ore 18 (Dazn)

MILAN-VENEZIA, sabato 14 settembre ore 20.45 (SKY - Dazn)

GENOA-ROMA, domenica 15 settembre ore 12.30 (Dazn)

ATALANTA-FIORENTINA, domenica 15 settembre ore 15 (Dazn)

TORINO-LECCE, domenica 15 settembre ore 15 (Dazn)

CAGLIARI-NAPOLI, domenica 15 settembre ore 18 (SKY - Dazn)

MONZA-INTER, domenica 15 settembre ore 20.45 (Dazn)

PARMA-UDINESE, lunedì 16 settembre ore 18.30 (Dazn)

LAZIO-VERONA, lunedì 16 settembre ore 20.45 (SKY - Dazn)

Dopo aver incassato la fiducia totale del presidente Gabriele Gravina, Luciano Spalletti è pronto a inziare il cammino in Uefa Nations League alla guida dell’Italia. Ecco i convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham); Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

La Lazio potrebbe attingere al più presto al mercato degli svincolati e regalare un nuovo profilo buono sia per la trequarti che per il centrocampo. Si tratta di Yusuf Yazici (27 anni), fantasista turco rimasto senza contratto dallo scorso 30 giugno quando il precedente accordo che lo legava al Lille è scaduto nei termini. Lo riporta il quotidiano transalpino L'Equipe, spiegando come sia un profilo che piace da tempo.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, è intervenuto a Radio Crc dopo aver parlato con David Neres. Il calciatore brasiliano del Napoli ha subito sabato notte una rapina a mano armata con la sua famiglia nel minivan di ritorno dal Maradona: "L’ho rassicurato, dandogli anche il benvenuto da parte del prefetto di Napoli. È stata una bella conversazione, nella possibilità che quanto prima possiamo anche incontrarci. Il ragazzo è tranquillo”.