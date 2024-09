Gravina blinda Spalletti e annuncia: "Partite a mercato aperto? Sollevato il problema in Uefa"

Il futuro di Spalletti e l'ipotesi della chiusura anticipata del mercato estivo. Tanti i temi trattati dal presidente Figc, Gabriele Gravina , ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1. Alla vigilia delle gare di Nations League , Gravina ha parlato di Spalletti e lo ha fatto blindandolo: "Valutare la qualità di un tecnico sulla base di un risultato a brevissimo termine è un errore strategico. Quando lo abbiamo scelto era il migliore allenatore sul mercato. Darei fiducia assoluta a Luciano , avendo visto come lavora e dandogli il tempo necessario per poter ottenere i risultati, sapendo per una serie di ragioni che i giocatori selezionabili sono limitati rispetto ad altre nazioni, abbiamo un quarto di giocatori selezionabili rispetto alla Spagna".

Gravina e l'ipotesi chiusura anticipata del mercato

Uno dei temi del momento è la chiusura del mercato col campionato già cominciato. Molti addetti ai lavori invocano il gong anticipato, come Conte, e Gravina risponde così: "Il calcio è un fenomeno globale, non si può pensare di affrontare questo tema nell'ambito di soluzioni che devono trovare singole federazioni. Ho mostrato la mia contrarietà al mercato aperto perché incide negativamente sull'identità tifoso squadra e genera degli effetti distorsivi nei rapporti tra club e calciatori. Ho sollevato questo problema in Uefa giorni fa perché ritengo che la soluzione va trovata ma passa attraverso una attività congiunta tra i club, la Lega e le federazioni, deve essere una decisione di sistema europea". Infine su un altro tema il presidente Figc ha aggiunto: "La Var a chiamata eliminerebbe polemiche legate a valutazioni non sempre corrette da parte del giudice di gara, anche se riteniamo debba essere conservata l'oggettivita' del fuorigioco e della tecnologia del gol-line".