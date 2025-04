Champions League, Juve e Milan: le ultimissime

L'Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: si riparte dal 2-1 per i nerazzurri dell'andata. Inzaghi ritrova Dimarco dal 1' al posto di Carlos Augusto, per il resto va verso la conferma dell'11 vincente a Monaco. Tra i tedeschi recuperati per la panchina Pavlovic e Coman, ancora out Neuer.

Dopo il clamoroso 0-3 della gara d'andata all'Emirates, i campioni d'Europa cercano la rimonta al Bernabeu. Ancelotti davanti si affida a Mbappé, con Rodrygo, Bellingham e Vinicius alle sue spalle. Arteta punta di Saka-Merino-Martinelli in attacco.

Processo Juventus: il Tribunale di Roma respinge le richieste degli indagati, il processo va avanti. Accolte le richieste del Codacons, parte civile nel procedimento. Il Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, ha rigettato la richiesta dei legali della Juventus e dei suoi ex dirigenti indagati nell’inchiesta Prisma su plusvalenze e manovre stipendi, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vice presidente Pavel Nedved, l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene e l’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici, di annullare la richiesta di rinvio a giudizio per due vizi di forma.

Il peggio per Maignan sembra alle spalle. Il portiere francese aveva spaventato tutti dopo un brutto scontro fortuito con il compagno di squadra Jimenez nel corso di Udinese-Milan. Fortunatamente il rischio del trauma cranico è stato subito eliminato dai primi esami, ma Maignan aveva comunque passato la notte in osservazione per poi essere dimesso il giorno dopo. Oggi il portiere ha effettuato nuovi controlli specialistici: escluse complicanze, nei prossimi giorni potrà tornare prograssivamente ad allenarsi con i compagni.