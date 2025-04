MILANO - Mike Maignan è uscito dall'ospedale. In queste ore sta tornando a Milano in macchina : lo spavento dopo lo scontro di gioco accaduto durante Udinese-Milan è già il passato. L'incidente è avvenuto al 51' minuto, quando Maignan è uscito dalla propria area per intercettare un pallone e si è scontrato testa contro testa con Jimenez. Il portiere francese è rimasto a terra, apparentemente privo di sensi, suscitando grande preoccupazione tra compagni e tifosi. È stato immobilizzato e trasportato in barella fuori dal campo. Ha trascorso la notte in ospedale ed è stato sottoposto ai controlli medici del caso.

Maignan torna a Milano, il peggio è passato

Fortunatamente gli esami clinici hanno escluso lesioni gravi: il portiere è sempre rimasto cosciente e non ha mai perso i sensi. Ha trascorso la notte in osservazione e questa mattina è stato dimesso, facendo ritorno a Milano in macchina. Ora è tempo di pensare al campo. Il francese potrebbe tornare tra i pali già domenica prossima, a Pasqua, nella sfida contro l'Atalanta. Altrimenti sarà pronto per il derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, previsto per mercoledì 23 aprile. Per il momento solo riposo assoluto, almeno fino a martedì.