Maignan e Jimenez, bruttissimo scontro: il portiere del Milan esce in barella, le sue condizioni

Lo scontro tra Maignan e Jimenez

Tutto è accaduto al 51esimo minuto di gioco: il portiere rossonero si è avventato in un'uscita fuori dai pali e si è scontrato accidentalmente con il suo compagno di squadra. Un impatto violentissimo. Maignan è rimasto a terra ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari. Poi è stato portato fuori dal campo in barella. Al suo posto è entrato Marco Sportiello. Il giocatore è cosciente ed ha riportato, secondo le prime informazioni, un trauma cranico. E' stato poi portato in ospedale per accertamenti.