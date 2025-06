Inzaghi, Baroni, Palermo e Kyrgios: le ultimissime

Se non sarà più Inzaghi, allora toccherà a Fabregas. Almeno questo è il piano del club nerazzurro. Oggi, in ogni caso, sarà il giorno della verità, visto che andrà in scena il confronto decisivo tra l’allenatore piacentino e la dirigenza nerazzurra.

Prosegue il casting per il nuovo allenatore della Fiorentina. E i prossimi giorni diranno se l’ipotesi Marco Baroni può prendere il largo. Il tecnico, ieri, ha risolto ufficialmente il suo contratto con la Lazio e nelle ultime ore il Torino ha alzato il pressing, avviando la trattativa per portarlo il Piemonte. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti col ds granata, Davide Vagnati. Ma non è un mistero che Baroni ambisca ad allenare la Fiorentina un giorno.

Settimana decisiva per Pippo Inzaghi al Palermo. La trattativa è entrata nel vivo e, salvo colpi di scena, culminerà con un epilogo positivo nei prossimi giorni. Il tempo di “trovare la quadra”: il club rosanero si separerà ufficialmente da Dionisi, in trattativa per rescindere il suo contratto pluriennale, e poi si preparerà ad accogliere il tecnico piacentino.

Brutta notizia per i tifosi di Nick Kyrgios, costretto a fare retromarcia dopo aver annunciato la volontà di tornare in campo nella prossima edizione di Wimbledon sfruttando il ranking protetto. Finalista sull'erba londinese nel 2022, prima che la sua carriera iniziasse ad essere condizionata dai continui infortuni, il 30enne tennista australiano (spesso in copertina per i suoi attacchi a Jannik Sinner e sbarcato da poco su 'OnlyFans') ha infatti comunicato sui social il suo forfait in vista della stagione sull'erba il cui clou è appunto lo Slam inglese.