Napoli, F1, Mertens e Wimbledon: le ultimissime

A un mese dalla conquista del quarto scudetto, la Lega Serie A ha celebrato il Napoli con un messaggio pubblicato su X, riconoscendo la storica impresa degli azzurri. Il tributo social arriva a coronamento di un mese di festeggiamenti, culminati con la parata sul Lungomare e la grande festa allo stadio Maradona.

Andrea Kimi Antonelli ce l'ha fatta. Dopo aver raggiunto il primo podio in carriera nel Gran Premio del Canada, il 18enne pilota italiano della Mercedes ha superato l'esame di maturità all''Istituto Salvemini' di Casalecchio di Reno. Il baby prodigio della Formula 1 ha annunciato di aver tagliato il prestigioso traguardo con un post sul proprio profilo Instagram, con tanto di foto con una corona d'alloro e la scritta “Promosso”.

Dries Mertens ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Le voci sul suo addio girano da mesi, con anche una presunta rivelazione all'allenatore del Galatasaray Buruk sui continui dolori fisici. Ora l'attaccante ex Napoli ha ufficialmente annunciato di aver chiuso con il calcio, facendo un annuncio speciale per il suo grande amico Marek Hamsik. Il prossimo 5 luglio, a Bratislava, l'ex capitano degli azzurri giocherà la sua partita d'addio.

Sale l'attesa per l'inizio di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in programma sull'erba dell'All England Club di Londra dal 30 giugno al 13 luglio. Sebbene non si sappiano ancora gli avversari delle prime due teste di serie del tabellone, con il sorteggio in programma venerdì 27 giugno, è già possibile conoscere le rispettive date di esordio di Sinner e Alcaraz. Lo spagnolo, secondo favorito del seeding, farà il suo debutto nel primo giorno di torneo, lunedì 30, perché come da tradizione ad aprire il programma sul Centre Court è il campione in carica. Sinner giocherà di conseguenza il suo match di primo turno martedì 1 luglio.