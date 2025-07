Inter, Sinner, Abraham e Musetti: le ultimissime

Alla fine, è stato direttamente Hakan Calhanoglu a parlare. Il centrocampista turco è stato l'ultimo a dire la sua dopo lo sfogo di Lautaro Martinez: "Chi non vuole restare, arrivederci", la puntualizzazione del presidente Marotta: "Parlava di Calhanoglu. Chiariremo la sua situazione" e la replica da parte della moglie: "La gente ti è leale solo quando ha bisogno di te". "Rispetto ogni opinione, anche quella di un compagno, anche quella del presidente. Ma il rispetto non può essere a senso unico", questa una parte del messaggio del centrocampista, pubblicato sui propri profili social.

Il debutto di Jannik Sinner a Wimbledon non ha regalato sorprese. Il numero uno del ranking ha travolto il connazionale Luca Nardi, talentuoso tennista classe 2003 nato a Pesaro e numero 95 del ranking mondiale. Il derby azzurro andato in scena sotto gli occhi attenti dei tifosi londinesi ha sorriso a Sinner, che ha conquistato la vittoria in tre set (6-4, 6-3, 6-0).

Tammy Abraham è pronto a diventare un nuovo giocatore del Besiktas. L'attaccante della Roma, reduce da una stagione in prestito al Milan, con cui ha segnato 10 gol, è in viaggio verso la Turchia per completare le formalità burocratiche preludio al suo trasferimento nella Süper Lig.

Finisce male il ritorno in campo di Lorenzo Musetti nel primo turno a Wimbledon. Il tennista azzurro, numero 7 del mondo e del tabellone inglese, reduce dallo stop per l'infortunio al Roland Garros, ha perso in quattro set contro il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 126 del ranking Atp.