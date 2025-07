Polveriera Inter, la moglie di Calhanoglu risponde a Lautaro sui social: "Certe persone leali fino a quando hanno bisogno di te"

In casa Inter si è ufficialmente aperto il caso Calhanoglu. Tutto nasce dallo sfogo di Lautaro Martinez dopo l'eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per club in seguito alla sconfitta contro il Fluminense: "Ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Chi vuole restare per cose importanti, deve restare. Chi non vuole, arrivederci". Parole il cui destinatario è stato svelato dal presidente Marotta: "Immagino si riferisse a Calhanoglu: è tempo di fare chiarezza". Proprio la moglie del centrocampista turco, ore dopo queste dichiarazioni, sui social ha pubblicato un messaggio di suppoto dedicato al marito.