Napoli, Fiorentina, F1 e pallavolo: le ultimissime

Prima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli. Dopo le due a Dimaro contro Arezzo (persa 2-0) e Catanzaro (vinta 2-1), la squadra di Conte ospita in Abruzzo il Brest, reduce da tre vittorie consecutive in altrettante amichevoli. Napoli-Brest sarà trasmessa in diretta su DAZN alle 19 con la formula pay per view, al prezzo di 9,99 euro.

Dopo le vittorie nel test in famiglia contro la Primavera e nelle amichevoli contro Carrarese e Grosseto, la Fiorentina si sposta in Inghilterra per iniziare la sua tournée d'Oltremanica. Si inizia con la sfida contro il Leicester. FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Kospo, Pongracic, Viti; Dodo, Fagioli, Ndour, Gosens; Fazzini, Richardson; Kean.

Cresce l'attesa per il Gran Premio d'Ungheria, 14° appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Sul circuito dell'Hungaroring, Charles Leclerc conquista la pole position. Il Gran Premio dell'Ungheria, 14° appuntamento del Mondiale di Formula 1 del 2025, si disputerà oggi - domenica 3 agosto - alle ore 15 sul circuito dell'Hungaroring.

Sarà Italia-Polonia la finale della Volley Nations League. Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno battuto la Slovenia in semifinale, conquistando per la prima volta nella loro storia l'accesso all'atto finale del torneo. La sfida tra Italia e Polonia, valida per la finale di Volley Nations League, sarà disponibile solo in diretta streaming su Dazn e sulla piattaforma VBTV.