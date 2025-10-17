Totti, Lazio, Milan e tennis: le ultimissime

È disponibile sul canale YouTube di PrimeVideoSportIT il nuovo episodio di Fenomeni, il format originale Prime Sport condotto da Luca Toni, campione del mondo 2006 ed expert di Prime Video in occasione delle partite di UEFA Champions League. Ospite della puntata è Francesco Totti, leggenda del calcio che ha legato indissolubilmente la propria carriera alla maglia della Roma. “Spalletti secondo me nel 2016 arrivò alla Roma per farmi smettere, assecondato dalla società. Io lo so, poi un giorno glielo chiederò personalmente. Con lui ogni volta c’erano problemi, e strillava sempre contro di me. Spalletti che conoscevo io, era l’opposto". Queste alcune delle sue parole.

Buone notizie per Maurizio Sarri. Nella seduta d’allenamenti di ieri, Zaccagni e Marusic sono tornati sul campo di Formello. Il capitano dei biancocelesti era rimasto ai box per un infortunio nella rifinitura prima della sfida contro il Torino. Si temeva un lungo stop, ma l'ipotesi è stata scartata ed è già tornato ad allenarsi.

La pausa per le partite delle nazionali ha tolto al Milan delle pedine fondamentali in vista della ripartenza del campionato. Dopo i vari infortuni di Estupinan e Saelemaekers, in attesa di valutare in maniera definitiva le condizioni di Leao e Pulisic, anche Rabiot si è fermato. Il centrocampista aveva saltato gli ultimi allenamenti con la Francia e la partita contro l'Islanda dopo una botta rimediata a un polpaccio in allenamento. Oggi l'ex Juve ha effettuato la risonanza e i vari esami per valutare le sue condizioni e il risultato ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il francese sarà rivalutato tra una decina di giorni e rischia un mese di stop.

Jasmine Paolini prosegure la sua corsa nel WTA 500 di Ningbo, torneo che si disputa sul cemento in Cina e mette in palio punti cruciali in ottica WTA Finals. La numero uno d'Italia, dopo il successo al debutto su Veronika Kudermetova, si è imposta in tre set in un match durissimo contro Belinda Bencic con lo score di 5-7 7-5 6-3 dopo 3 ore e 20 minuti di gioco.