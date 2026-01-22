Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma-Stoccarda, Bologna-Celtic, Napoli e Fiorentina: le ultimissime

Roma-Stoccarda, Bologna-Celtic, Napoli e Fiorentina: le ultimissime

I risultati delle italiane in Europa League. Lucca e Lang salutano gli azzurri. Ufficiale: Dzeko allo Shalke 04
3 min
TagsRomaBolognanapoli

 

 

 

La Roma di Gian Piero Gasperini torna a giocare in Europa League nella 7ª e penultima giornata della fase campionato e si avvicina sempre di più all'obiettivo ottavi. I giallorossi, che continuano a lavorare sul mercato e pensano già alla sfida contro il Milan, vincono allo Stadio Olimpico contro lo Stoccarda per 2-0 grazie alla doppietta di uno scatenato Pisilli

 

Un pari con qualche rimpianto per il Bologna che al 'Dall'Ara', uno dei match della 7ª e penultima giornata della fase di campionato di Europa League, non riesce ad andare al di là del 2-2 contro un Celtic rimasto in dieci dal 34’. 

 

Lorenzo Lucca Noa Lang stanno per lasciare il Napoli. Il primo è in procinto di trasferirsi al Nottingham Forest: è fatta per il passaggio dell'attaccante al club di Premier League. L'ex Udinese saluta il Napoli per 2 milioni di euro per il prestito oneroso, il diritto di riscatto è stato fissato a 35 milioni di euro. L'olandese, invece, è in partenza: direzione Turchia. Tutto fatto per il trasferimento al Galatasaray con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (30 milioni). 

 

Dopo le voci dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Edin Dzeko lascia la Fiorentina. Dopo due stagioni al Fenerbahce, l'attaccante bosniaco in estate era tornato in Italia con la sua terza squadra italiana, dopo Roma e Inter. Doveva essere un'alternativa valida a Moise Kean, ma il feeling con la piazza viola non è mai nato, complice il momento delicatissimo che sta attraversando la squadra in classifica. Dzeko con la Fiorentina ha segnato appena due gol, tra preliminari e Conference, in 18 partite totali. Ora è pronto per iniziare la sua nuova avventura con lo Schalke 04.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS