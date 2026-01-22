Roma-Stoccarda, Bologna-Celtic, Napoli e Fiorentina: le ultimissime

La Roma di Gian Piero Gasperini torna a giocare in Europa League nella 7ª e penultima giornata della fase campionato e si avvicina sempre di più all'obiettivo ottavi. I giallorossi, che continuano a lavorare sul mercato e pensano già alla sfida contro il Milan, vincono allo Stadio Olimpico contro lo Stoccarda per 2-0 grazie alla doppietta di uno scatenato Pisilli.

Un pari con qualche rimpianto per il Bologna che al 'Dall'Ara', uno dei match della 7ª e penultima giornata della fase di campionato di Europa League, non riesce ad andare al di là del 2-2 contro un Celtic rimasto in dieci dal 34’.

Lorenzo Lucca e Noa Lang stanno per lasciare il Napoli. Il primo è in procinto di trasferirsi al Nottingham Forest: è fatta per il passaggio dell'attaccante al club di Premier League. L'ex Udinese saluta il Napoli per 2 milioni di euro per il prestito oneroso, il diritto di riscatto è stato fissato a 35 milioni di euro. L'olandese, invece, è in partenza: direzione Turchia. Tutto fatto per il trasferimento al Galatasaray con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (30 milioni).

Dopo le voci dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Edin Dzeko lascia la Fiorentina. Dopo due stagioni al Fenerbahce, l'attaccante bosniaco in estate era tornato in Italia con la sua terza squadra italiana, dopo Roma e Inter. Doveva essere un'alternativa valida a Moise Kean, ma il feeling con la piazza viola non è mai nato, complice il momento delicatissimo che sta attraversando la squadra in classifica. Dzeko con la Fiorentina ha segnato appena due gol, tra preliminari e Conference, in 18 partite totali. Ora è pronto per iniziare la sua nuova avventura con lo Schalke 04.