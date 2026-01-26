Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
Verona-Udinese, Premier League, Lazio e Napoli: le ultimissime

I friulani si impongono al Bentegodi. Solo un pari all'Hill Dickinson Stadium. Daniel Maldini arriva a Roma. Intervento riuscito per Neres
TagsSerie APremier LeagueLazio

 

 

La 22ª giornata di Serie A si chiude con il "monday night" del Bentegodi, vinto 3-1 dall'Udinese di Runjaic sul Verona di Paolo Zanetti, sempre più in bilico in panchina. 

Everton e Leeds provano a farsi male non ci riescono. Il monday night della Premier League, infatti, finisce 1-1 a Liverpool. Nel primo tempo giocano meglio gli ospiti, che trovano il vantaggio al 28' grazie a Justin e non con il grende ex Clevert-Lewin, schierato in attacco da Farke. Nella ripresa però cambia il registro e l'Everton torna sotto, trovando il punto del pari al minuto 76' con Barry. 

Daniel Maldini è pronto per essere un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste e l'Atalanta hanno infatti raggiunto l'accordo per il trasferimento del classe 2001 alla corte di Maurizio Sarri. La Dea ha autorizzato il trasferimento di Daniel, che ha raggiunto la Capitale nel tardo pomeriggio verso le 19.  

Mentre il Napoli giocava allo Stadium il big-match di campionato perso 3-0 contro la Juve, David Neres faceva il tifo per i suoi compagni di squadra da Londra, dove era volato nelle ore precedenti per operarsi e risolvere il problema causato dall'infortunio alla caviglia sinistra accusato nella partita dell'Olimpico contro la Lazio. E proprio dall'Inghilterra è stato lo stesso Neres ad annunciare oggi (26 gennaio) sui social il buon esito dell'intervento chirurgico. 

 

