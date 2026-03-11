Champions League, Provedel, Nba e Paralimpiadi: le ultimissime

Serata di Champions League ricca di gol, in cui il protagonista principale è senza dubbio Federico Valverde, che con una tripletta tutta nel primo tempo incanta il Bernabeu nella sera in cui il Real Madrid batte il Manchester City 3-0. Al Parco dei Principi, nella rivincita della finale del mondiale per club vinta dai londinesi, il Paris Saint Germain batte il Chelsea 4-2. In Norvegia, il Bodo/Glimt stende 3-0 lo Sporting Lisbona.

L'operazione chirurgica alla quale si è sottoposto Ivan Provedel è "perfettamente riuscita". Il portiere biancoceleste, che si era fermato per un problema alla spalla alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo (vinta dai biancocelesti per 2-1) è stato operato ed ora dovrà osservare un periodo di stop. Il club biancoceleste, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la buona riuscita dell’intervento.

Bam Adebayo entra nella storia dell'Nba e del basket mondiale. Nella notte di regular season tra martedì e mercoledì, il centro dei Miami Heat mette a segno 83 punti contro i Washington Wizards, confezionando la seconda miglior prestazione di sempre a canestro.

Nonostante lo strabiliante avvio di Paralimpiadi, che le ha permesso di superare le medaglie di Pechino e Torino, la spedizione azzurra si allontana dal podio del medagliere di Milano Cortina 2026. L'Italia è infatti slittata in quinta posizione, dopo essere stata scavalcata dalla Russia, forte di un doppio oro nello sci di fondo.