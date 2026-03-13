Roma, Vlahovic, F1 e Paralimpiadi: le ultimissime

Una mattinata che sa di svolta, di quelle che possono cambiare il destino di un club. La Roma ha acceso i riflettori sul proprio domani con due mosse pesanti come macigni: lo stadio e lo sponsor. Due tasselli strategici, due accelerazioni decisive tra istituzioni e business. Dal Campidoglio all’Eur, la società giallorossa ha incassato segnali forti: da una parte il via libera politico al progetto dello stadio di Pietralata, dall’altra l’abbraccio commerciale con Eurobet.live.

Juve-Sassuolo di sabato 21marzo potrebbe essere la partita di Dusan Vlahovic. Il serbo è infortunato dalla sfida contro il Cagliari del 29 novembre scorso e aspetta con ansia il ritorno tra i convocati. Bisogna aspettare ancora: l'attaccante non ci sarà contro l'Udinese nella prossima gara di campionato

Dominio Mercedes anche nelle prime battute del Gp di Cina. La coppia di piloti delle frecce d'argento, George Russel e Kimi Antonelli, ha fatto segnare i due migliori tempi delle prove libere e poi si è preso la prima fila della gara sprint sul circuito di Shangai.

Piovono medaglie per l'Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Altra giornata indimenticabile per i colori azzurri: dopo l'argento di Giacomo Bertagnolli nello Slalom Gigante Vision Impaired, René De Silvestro ha vinto la medaglia d'oro nello Slalom Gigante Sitting.