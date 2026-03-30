Roma, Napoli, Serie B e tennis: le ultimissime

Brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini arrivano dagli accertamenti al quale si è sottoposto Wesley, infortunatosi con la maglia del Brasile nella recente amichevole persa dalla Seleçao di Carlo Ancelotti contro la Francia. Risonanza magnetica ed ecografia hanno infatti confermato la lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro. Il tempo di recupero stimato è di quattro settimane.

Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter aiutare la squadra quando verrò chiamato. Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che desideri di più che giocare e vincere con la mia squadra ma in questo momento devo assicurarmi di essere al 100%.

La stagione del Papu Gomez è già terminata. L'infortunio alla caviglia che il giocatore si sta trascinando dal 17 gennaio, quando subì un colpo nel corso della partita con il suo Padova contro il Mantova, potrebbe portarlo all'intervento chirurgico, con l'obiettivo così di farlo trovare pronto all'inizio del prossimo campionato.

Una grande impresa quella compiuta negli Stati Uniti da Jannik Sinner, che trionfando a Miami ha conquistato l'ambito 'Sunshine Double', ovvero la vittoria nei tornei Atp 1000 della città della Florida e di Indian Wells, in California. "Congratulazioni a Jannik Sinner e al team per la conquista del Sunshine Double", ha scritto il numero uno del mondo in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram a qualche ora dal trionfo di Sinner.