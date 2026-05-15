Derby, Mondiali, Internazionali e Zanardi: le ultimissime

Rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A, con particolare attenzione alle sfide decisive per la corsa Champions e per la salvezza. Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il derby tra Roma e Lazio, in programma domenica alle ore 12 allo stadio Olimpico.

Sono ventisei i giocatori convocati dal ct del Belgio, Rudi Garcia, per i Mondiali 2026. Sono cinque gli "italiani": De Winter (Milan), De Bruyne (Napoli), De Ketelaere (Atalanta), Lukaku (Napoli) e Saelemaekers (Milan). I Diavoli Rossi, inseriti nel gruppo G, saranno impegnati tra Seattle e Los Angeles dove affronteranno Egitto e Iran. A Vancouver sfideranno, infine, la Nuova Zelanda.

Nella giornata di oggi 15 maggio, prima dell'inizio del match tra Darderi e Ruud, che decreterà chi accederà alla finale degli Internazionali d'Italia, la coppia italiana formata da Bolelli e Vavassori ha affrontato il duo composto dal finlandese, Harri Heliövaara, e dall' inglese, Henry Patten, vincendo e accedendo così alla semifinale di Roma per la seconda volta.

Il Consiglio del Municipio IX Roma EUR ha approvato all'unanimità la mozione che impegna la presidente del municipio e la Giunta a promuovere, d'intesa con il Comitato Italiano Paralimpico, l'intitolazione ad Alex Zanardi del Centro di Preparazione Paralimpica di via delle Tre Fontane all'Eur.