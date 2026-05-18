Real Madrid, Fiorentina, Barcellona e MotoGP: le ultimissime

José Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real. L’ufficialità arriverà la prossima settimana, insieme con la presentazione a Madrid. Nonostante Mourinho sia ancora legato al Benfica fino al 2027, il tecnico si libererà con un anno di anticipo, aprendo così la strada al suo ritorno in Spagna.

La Fiorentina perde Fabiano Parisi. Dopo trenta minuti di gioco della partita vinta dalla squadra di Vanoli contro la Juventus, il calciatore classe 2000 è stato costretto a lasciare il campo. L'esito è chiaro: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Parisi è arrivato a Roma, a Villa Stuart, dove nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico dal professor Pierpaolo Mariani.

Hansi Flick ha ufficialmente rinovato il suo contratto con il Barcellona. Il club catalano ha annunciato la decisione con un comunicato ufficiale.

Sono stati prima attimi di terrore, poi ore di angoscia e paura, ma fortunatamente tutto è bene quel che finisce bene: Alex Marquez è stato operato con successo e non dovrebbe avere conseguenze di alcun tipo dopo il terribile incidente nel corso del Gran Premio della Catalogna.