Milan, Como, Udinese e Sassuolo: le ultimissime

Ormai ci siamo, Ruben Amorin è il nuovo allenatore del Milan. L'ex Manchester United ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime due stagioni. Manca ancora l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma ormai è tutto deciso.

Nico Paz ha deciso di rimandare il ritorno al Real Madrid e di restare al Como: almeno per un'altra stagione. Il fantasista argentino ha comunicato alla dirigenza del Real la sua intenzione di rimanere in serie A e proseguire l'avventura agli ordini di Cesc Fabregas. Alla base della scelta c'è la volontà del calciatore di continuare a giocare con continuità.

"Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto", parola di Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo. È un day after particolare in casa Udinese, il giorno dopo aver esercitato l'opzione di riscatto per acquisire a titolo definitivo il cartellino del fantasista classe '99, fino a ieri ancora di proprietà del Galatasaray. Accordo fino al 2029 con i friulani, ma un ingaggio da ridefinire e un futuro tutto da scrivere.

Sono giorni di rivoluzione in casa Sassuolo. Dopo la separazione da Fabio Grosso e la decisione di affidare la panchina ad Alberto Aquilani, l'addio dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali, passato alla Juventus, ha costretto il club neroverde a dover rivedere anche il proprio organigramma societario. Al posto di Carnevali è stata nominata Veronica Squinzi.