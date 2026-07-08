Wimbledon, Roma, Milan e Mondiali: le ultimissime

Jasmine Paolini saluta Wimbledon ai quarti di finale. L’azzurra, finalista sull’erba londinese nel 2024, è stata eliminata da Marta Kostyuk, numero 13 del mondo, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-3, 6-2.

Un finale di stagione emozionante con la conquista di un posto in Champions League, il grande entusiasmo intorno al gruppo costruito da Gasperini e le notizie molto promettenti dal mercato e dal lato rinnovi. Questi sono alcuni dei fattori che hanno portato la campagna abbonamenti della Roma ad essere un enorme successo a solo poche ore dalla sua apertura. C'è tantissima voglia di Roma, i tifosi hanno risposto presente con un entusiasmo incredibile.

Inizia l'era Amorim al Milan. L'allenatore portoghese, arrivato a Milano nei giorni scorsi, si è presentato in conferenza stampa: "Mi voglio scusare perché non parlo italiano, è importante per me impararlo quanto prima. Per me è un onore essere qui, sento la città fatta di persone che ci seguono. Adoro Milanello, è strepitoso: qualcuno mi dice che è vecchio, ma c'è tutto quello che serve. Il personale che ho incontrato è assolutamente strepitoso. Mi sento a casa, è un grande piacere essere qui".

Allarme in casa Norvegia. Haaland e compagni stanno combattendo contro un nemico invisibile prima di scendere in campo contro l'Inghilterra per i quarti di finale del Mondiale. Diversi componenti della spedizione scandinava, infatti, hanno accusato tosse, raucedine e un generale senso di affaticamento, alimentando il timore che possa essersi diffuso un virus all'interno del gruppo.