Barcellona, Juve, Inter e Slot: le ultimissime

Un anticipo di 210 milioni di euro per finanziare le proprie attività di mercato e ingaggiare nuovi giocatori. Lo avrebbe richiesto il Barcellona che, stando a quanto riferisce Marca: "Stava attraversando difficoltà finanziarie a causa dei ritardi nei lavori di ristrutturazione del Camp Nou, che gli hanno impedito di generare le entrate inizialmente previste. Pertanto, aveva bisogno di questi fondi per rinforzare la rosa. Questi 210 milioni di euro provengono dai diritti televisivi per i prossimi anni”.