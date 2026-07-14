Barcellona, Juve, Inter e Slot: le ultimissime
Un anticipo di 210 milioni di euro per finanziare le proprie attività di mercato e ingaggiare nuovi giocatori. Lo avrebbe richiesto il Barcellona che, stando a quanto riferisce Marca: "Stava attraversando difficoltà finanziarie a causa dei ritardi nei lavori di ristrutturazione del Camp Nou, che gli hanno impedito di generare le entrate inizialmente previste. Pertanto, aveva bisogno di questi fondi per rinforzare la rosa. Questi 210 milioni di euro provengono dai diritti televisivi per i prossimi anni”.
Dibu Martínez si allontana dalla Juventus. A blindare il portiere, impegnato nei Mondiali 2026 con l'Argentina e corteggiato sul mercato dai bianconeri, ci ha pensato il direttore dell'area professionale dell'Aston Villa. Damian Vidagany non ha usato giri di parole: "Martínez resterà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest’estate".
Yann Sommer giocherà almeno fino a 40 anni con la maglia del Club Brugge. Il portiere svizzero, ormai svincolato, ha firmato fino al 2029 con la società belga, dopo tre stagioni all'Inter. Continua quindi la carriera dell'estremo difensore, che vanta oltre 790 partite a livello professionistico.
Arne Slot sarebbe tra i candidati più autorevoli per la panchina della nazionale olandese: lo rende noto 'Sky Sports' in Germania. L'ex tecnico del Liverpool, con cui ha vinto la Premier League nel 2025, figurerebbe nella lista della Federazione calcistica olandese per la successione di Ronald Koeman, dimessosi dall'incarico di Commissario tecnico dopo l'eliminazione degli oranje ai Mondiali per mano del Marocco ai sedicesimi di finale.