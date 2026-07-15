Serie A, Lazio, Mondiali e Nba: le ultimissime

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale (con lui anche il vice Gervasoni) indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro.

Danilho Doekhi, il nuovo difensore della Lazio arrivato a parametro zero dall'Union Berlin, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste: "Sono entusiasta di essere qui, la Lazio è un club davvero importante. Spero di mettere le mie qualità al servizio della squadra, che il club possa apprezzarle e che io possa aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ai tifosi voglio dire che sono felicissimo di essere qui e che non vedo l ora di conoscerli, spero di regalargli tante soddisfazioni.

Mentre Lamine Yamal stava esultava per il trionfo che ha portato la Spagna nella finale del Mondiale, un brutto spavento ha turbato la notte della sua famiglia. A poche ore dal confronto vinto con la Francia, due ladri hanno tentato di introdursi nella villa del giovane fenomeno del Barcellona a Esplugues de Llobregat. Il fatto è accaduto intorno alle quattro del mattino.

L'Nba sfrutterà la vetrina internazionale della finale della Coppa del Mondo FIFA per compiere un altro passo verso il lancio del nuovo campionato europeo, la cui partenza è confermata per l'autunno del 2027. Dopo la riunione del Consiglio dei Governatori della lega, il Commissioner Adam Silver ha annunciato che nei prossimi giorni, insieme al vice commissioner Mark Tatum, incontrerà diversi gruppi interessati ad acquisire le squadre che prenderanno parte alla nuova competizione. La presenza di molti investitori e rappresentanti internazionali nell'area di New York per la finale del Mondiale ha rappresentato l'occasione ideale per organizzare questi colloqui.