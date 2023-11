Quando torna in campo Sinner? Il calendario di Coppa Davis, c'è Djokovic

Il sogno di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals si è spento in finale , con il ko contro Djokovic . L'azzurro ha lasciato il Pala Alpitour tra gli applausi del pubblico, dopo una settimana incredibile che non cancella la sua ascesa . E adesso il giovane altoatesino può concentrarsi sul prossimo e ultimo impegno della stagione: la Coppa Davis .

Sinner riparte subito: c'è la Coppa Davis

Pochissimo il riposo concesso a Sinner, con le Final Eight di Coppa Davis 2023 che sono ormai dietro l'angolo. Le migliori otto Nazionali del mondo si sfidano a Malaga, e ci sono anche gli azzurri di Filippo Volandri. Per l'Italia subito una sfida complicata, ai quarti contro l'Olanda. Sinner partirà già domani alla volta della Spagna, visto che la sfida contro gli olandesi è in programma giovedì 23 novembre, con inizio fissato alle ore 10:00.

Sinner e il possibile incrocio con Djokovic

La Coppa Davis potrebbe regalare una clamorosa rivincita: in caso di vittoria contro gli olandesi, gli azzurri sfiderebbero in semifinale la vincente tra Gran Bretagna e Serbia. In caso di vittoria di quest'ultima potrebbe esserci una nuova sfida tra Sinner e Djokovic, per la terza volta a novembre.