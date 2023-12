Sinner, calendario 2024: i prossimi appuntamenti, dall'Australian Open a Sanremo

Il 2024 sarà l’anno di Sinner . È quello che si augurano i tanti tifosi, in astinenza, dopo le immense emozioni delle Nitto ATP Finals di Torino e della Coppa Davis . Un torneo pazzesco chiuso con una finale persa con Djokovic , ma a testa alta, e una coppa storica tornata in Italia dopo 47 anni grazie alle sue prodezze. Le sfide con il campione serbo hanno fatto sognare milioni di appassionati, che adesso non vedono l’ora di rivedere il tennista italiano in campo per celebrare altre imprese. Il 2023 è stato indubbiamente l’anno di Sinner, ma il 2024 deve essere quello della sua consacrazione. L’obiettivo è la vittoria di uno Slam . I sogni sono due: le Olimpiadi di Parigi da protagonista e il vertice del Ranking Atp: da numero 4 a numero 1, davanti ci sono Medvedev, Alcaraz e Djokovic.

Il calendario 2024 di Sinner: si parte il 10 gennaio

E allora vediamo quali saranno i primi appuntamenti della stagione di Sinner. Il rodaggio per l'Australian Open avverrà dal 10 al 12 gennaio al Kooyong Classic di Melbourne, storica esibizione. Tre giorni dopo, il 15 gennaio, inizieranno gli Australian Open, che dureranno fino al 28 gennaio. Lì, nel primo Slam del 2024, si comincerà a fare sul serio. Subito dopo il menu prevede il torneo Atp 250 di Marsiglia, in programma dal 5 all’11 febbraio. Dal 6 al 10 febbraio c’è il Festival di Sanremo. Difficile incastrare una eventuale presenza di Sinner, invitato ufficialmente da Amadeus, con il torneo francese. Forse è più facile nelle prime serate, prima che la competizione entri nel vivo. L’altoatesino proseguirà la sua stagione a Rotterdam, in Olanda, dove parteciperà allo storico torneo Atp 500 indoor, dal 12 al 18 febbraio. L’anno scorso perse in finale con Medvedev.

I Masters 1000 negli Usa

Poi una piccola sosta, prima di volare negli Usa, dove Sinner disputerà i primi Masters 1000 della stagione. Prima Indian Wells (6-17 marzo), poi Miami (20-31 marzo): due tornei molto prestigiosi. In Florida nel 2023 perse in semifinale con Alcaraz, mentre in California si arrese solo in finale, ancora con Medvedev.

Sinner, i prossimi appuntamenti

Kooyong 10-12 gennaio

Australian Open 15-28 gennaio

Marsiglia 5-11 febbraio

Rotterdam 12-18 febbraio

Indian Wells 6-17 marzo

Miami 20-31 marzo